L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) ha advertit que l'”acumulació massiva” de recursos d’alçada en la fase governativa, sense resoldre en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) està provocant “una greu paràlisi administrativa que bloqueja desenes de projectes renovables ja autoritzats, congela milers de milions d’euros d’inversió privada, posa en risc desenes de milers d’ocupacions directes i indirectes i compromet la competitivitat de la indústria renovable espanyola a escala europea, així com gran part de la senda de compliment dels objectius climàtics assumits per Espanya davant la Unió Europea, afeblint la senda de l’autonomia energètica enmig d’una crisi global dels combustibles fòssils”.
Segons l’Institut Coordenades, el Miteco té actualment milers de recursos d’alçada pendents de resoldre sobre projectes eòlics i fotovoltaics que ja compten amb les autoritzacions preceptives i en molts casos amb l’Autorització Administrativa de Construcció (AAC). “No existeix una dada oficial única i desglossat de GW paralitzats per aquests recursos sense resoldre davant el Miteco. Aquesta falta de transparència és en si mateixa part del problema, ja que el Ministeri no comunica l’estat de tramitació dels expedients en temps real, depassant els terminis legals de resolució i avocant als promotors a llarguíssims i costosos processos judicials que podrien suposar paralitzacions d’inversió d’una dècada sencera”.
Sosté que, segons fonts oficials, el Miteco havia autoritzat fins a juliol de 2024 la construcció de 283 projectes renovables, amb una potència conjunta de 28,123 GW i una inversió associada de més de 17.000 milions d’euros. Per al ICGEA, una part molt rellevant d’aquesta cartera autoritzada roman avui afectada per paràlisi burocràtica generant insòlits retards i un alt risc de cancel·lacions de projecte clau i estratègics, el consegüent impacte econòmic i industrial i els costos financers, contractuals i industrials addicionals.
El ICGEA considera que aquest fenomen pot respondre, en certa manera, a una estratègia coordinada d’obstrucció administrativa impulsada per plataformes contràries al desplegament de grans projectes renovables, basada en campanyes de mobilització per a la presentació massiva de recursos idèntics, sense base jurídica i descarregables a través de les seves pàgines web, en un fenomen de querulancia conegut, amb l’únic objectiu de col·lapsar la capacitat resolutòria de l’Administració.
“La situació actual ha desbordat els marges raonables del simple retard burocràtic. Estem davant una disfunció administrativa que impacta en el “interès general” amb efectes devastadors econòmics, industrials i laborals de primer ordre que ja està deteriorant la imatge d’Espanya com a destí d’inversió en energies netes”, va afirmar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu del ICGEA.
Projectes autoritzats
L’Institut destaca que molts dels projectes afectats han completat ja tota la seva tramitació administrativa i ambiental amb el Miteco i tenen en conseqüència pressupostos milionaris compromesos i executats en part. “No obstant això, la falta de resolució dels recursos administratius dins dels terminis legals ha provocat la suspensió cautelar automàtica de nombrosos expedients, impedint així l’inici de les obres d’aquests projectes. És un model regulador decimonònic”, diu l’Institut Coordenades.
“No es qüestiona l’exercici de drets democràtics, però el principi de presumpció de legalitat de les decisions de les autoritats competents, hauria de constituir una base solvent per a la seva posada en funcionament, ja que els costos socials i els ja compromesos pels promotors com a contractes d’arrendament de terrenys, adquisició d’equips industrials, contractes EPC, línies de finançament bancari i avals dipositats davant l’Administració, es converteixen en sistèmics, sense una ponderació adequada i compatible de les necessitats energètiques del país i els mecanismes de revisió. Els anomenats ‘sistemes regulats’ i l’energia amb el transport fur dels primers, es basen en la fluïdesa de la interlocució amb els reguladors i l’adopció de decisions immediatament executives”, afegeix.
Afirma que aquesta situació està generant extra costos socials i econòmics creixents, que s’imputen contra la rendibilitat dels projectes, i trasllada un senyal d’inseguretat jurídica als inversors internacionals amb exposició al mercat espanyol, que acostumats a models reguladors sòlids i eficients, no surten de la seva sorpresa davant aquest panorama de bloqueig massiu i insòlit.
El ICGEA indica que els inversors internacionals estan ja reavaluant els seus compromisos de cartera en el mercat espanyol davant la incertesa administrativa. “Fons d’infraestructures, utilities europees i fons sobirans que han participat en rondes de finançament de projectes ja autoritzats es troben davant un escenari d’inseguretat jurídica que no estava previst en els seus models de risc quan van decidir invertir a Espanya, mentre la indústria epecista espanyola decau o marxa anés a executar projectes d’envergadura”.
El PNIEC preveu mobilitzar fins a 308.000 milions d’euros d’inversió fins a 2030, amb un pes dominant de capital privat. Per al ICGEA, la prolongació del “embús” administratiu no sols afecta als projectes actualment bloquejats, sinó que genera un efecte dissuasiu sobre nous fluxos d’inversió que Espanya necessita atreure en els pròxims anys.
L’anàlisi del ICGEA adverteix que la inseguretat reguladora originada per aquests retards està deteriorant la posició d’Espanya en els índexs d’atractiu inversor en energia neta enfront de mercats competidors com Alemanya, França, Itàlia o Portugal. La percepció de risc administratiu a Espanya creix en les avaluacions de fons d’infraestructures internacionals, utilities i family offices amb mandats d’inversió en energies renovables.
“El problema no és la falta de projectes ni de capital. Espanya disposa de cartera renovable suficient per a complir els seus objectius. El coll d’ampolla està en la incapacitat administrativa perquè les seves pròpies autoritzacions s’executin”, subratlla Jesús Sánchez Lambás. L’Institut Coordenades adverteix que la creixent inseguretat administrativa entorn del desplegament renovable ja afecta a projectes estratègics en múltiples comunitats autònomes.
Exposa que Espanya compta amb una cadena de valor renovable de referència europea. En energia eòlica, el país alberga centres de fabricació d’aerogeneradors, torres, pales i components electrònics de grans grups internacionals com Vestas, Hitachi, Siemens Gamesa (avui Siemens Energy), GE o Nordex, a més d’una àmplia xarxa de fabricants auxiliars i proveïdors locals. En fotovoltaica, el mercat espanyol és un dels majors d’Europa i ancora activitat per a fabricants de mòduls, inversors, estructures de suport i sistemes d’emmagatzematge a més de disposar d’una alta capacitat d’enginyeria per a projectes EPC que té una formidable reputació internacional.
“La paralització de projectes autoritzats genera un problema social a l’autonomia energètica, una caiguda directa de la demanda interna d’equips i components. Fabricants i proveïdors que havien dimensionat la seva capacitat productiva en funció del pipeline de projectes autoritzats s’enfronten ara a cancel·lacions de comandes, acumulació d’inventaris, ajustos de plantilla i pèrdua de càrrega de treball. Aquest efecte és especialment greu en la indústria eòlica, els cicles de fabricació de la qual i logística són llargs i molt difícilment reasignables a curt termini. El risc no és només conjuntural. Si l’embús administratiu es prolonga, fabricadors amb presència en diversos mercats europeus poden optar per reassignar capacitat de producció i recursos comercials cap a mercats amb major certitud reguladora, la qual cosa tindria conseqüències duradores sobre el teixit industrial renovable espanyol”, apunta aquesta entitat.
“El problema ja no afecta únicament a projectes aïllats. És una qüestió d’Estat i comença a comprometre corredors industrials estratègics i decisions internacionals d’inversió vinculades a la reindustrialització verda d’Espanya”, adverteix Sánchez Lambás.
El PNIEC vincula el desplegament renovable a la creació de fins a 560.000 ocupacions en 2030. El propi sector estima que cada GW instal·lat d’energia solar fotovoltaica genera entre 1.500 i 2.500 ocupacions directes i indirectes durant la fase de construcció, mentre que l’energia eòlica terrestre se situa entre 2.000 i 3.500 ocupacions per GW.
“Amb una gran part de projectes autoritzats afectats per retards, l’impacte laboral potencial es mesura en desenes de milers de llocs de treball no creats o en suspens. Aquest impacte laboral no es limita a la construcció. La paralització d’obres afecta a empreses d’enginyeria, supervisores ambientals, transportistes especialitzats, empreses d’obra civil i comunitats locals que depenen dels ingressos per arrendament de terres i dels efectes econòmics de l’activitat industrial associada. El mal és especialment intens en províncies de l’interior peninsular —Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Aragó— on els projectes renovables representen una oportunitat de desenvolupament econòmic i fixació de població en territoris en el medi rural en plena despoblació. Per al ICGEA, el bloqueig administratiu té, en aquests casos, un cost social i territorial que va més enllà de l’econòmic”, agrega l’Institut Coordenades.
Diu que aquesta “paràlisi administrativ”a afecta directament a la senda del PNIEC 2023-2030. El pla preveu aconseguir al voltant de 160 GW de potència renovable instal·lada en 2030, amb 62 GW d’eòlica, 76 GW de solar fotovoltaica i 22,5 GW d’emmagatzematge, a més de situar les renovables en el 81% de la generació elèctrica i en el 48% del consum final d’energia.
A tancament de 2025, segons dades de Xarxa Elèctrica d’Espanya incorporats per l’Institut, el sistema comptava amb uns 41 GW de solar fotovoltaica en sòl, 9 GW d’autoconsum i 33 GW d’eòlica terrestre i marina, enfront d’objectius PNIEC de 57 GW, 19 GW i 62 GW, respectivament. “Això deixa una bretxa d’al voltant de 16 GW en fotovoltaica en sòl, 10 GW en autoconsum i més de 29 GW en eòlica, la qual cosa exigeix accelerar de manera substancial el ritme d’instal·lació en els pròxims anys. En aquest context, cada GW autoritzat que roman bloquejat per recursos sense resoldre no retarda un projecte marginal, sinó part del volum de nova capacitat que Espanya necessita incorporar d’aquí a 2030 per a complir el PNIEC. L’embús administratiu obliga a concentrar en menys temps un esforç inversor i constructiu cada vegada major, elevant el risc d’incompliment dels objectius energètics, climàtics i industrials del país”, continua.
Per al ICGEA, “el silenci administratiu sistemàtic del MITECO no sols genera inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat inversora, sinó que podria constituir un incompliment material del Dret de la Unió Europea”.
L’Institut Coordenades planteja cinc mesures prioritàries “per a evitar la deterioració estructural del desplegament renovable espanyol”. En aquest sentit, exposa que la principal d’elles és la creació immediata d’una mínima revisió del model de procediment administratiu per a la resolució accelerada de recursos pendents, dotat d’equips específics, calendaris públics i objectius verificables de reducció de l’embús administratiu acumulat, “en un context d’administració transparent al servei de l’interès general, i una millora del marc regulador per a protegir la vigència de les autoritzacions ja atorgades. Han d’aplicar-se mecanismes de visibilitat i reclamar la comunicació en temps real als promotors afectats de l’inventari d’expedients bloquejats i els seus terminis de resolució; una modesta adequació del marc regulador per a atendre una eventual emergència energètica que eviti la querulancia mitjançant l’ús abusiu i coordinat dels recursos administratius; la transposició urgent de la Directiva XARXA III; i l’elevació del problema a l’àmbit de coordinació interministerial pel seu impacte econòmic, energètic i industrial”.
“Espanya té els projectes, té els inversors i té el recurs natural. Li falta capacitat administrativa per a resoldre en termini i evitar que el bloqueig burocràtic acabi frenant la transició energètica”, conclou l’Institut Coordenades.