L’Institut Coordenades denuncia el poc accés a la innovació oncològica

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada va denunciar aquest dijous que existeix “una falta d’equitat i un considerable retard en relació amb l’accés a la innovació oncològica a Espanya”. “A pesar que a nivell nacional i internacional la innovació terapèutica ha experimentat grans progressos en les últimes dècades, l’accés als fàrmacs d’avantguarda, així com les desigualtats entre territoris, s’han convertit en les principals barreres per als pacients oncològics; però també genera frustració als professionals sanitaris que, dia rere dia, es relacionen amb ells i segueixen de prop la seva malaltia”, va assenyalar l’entitat.

El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, va manifestar que “els especialistes són coneixedors de primera mà que el factor temps és essencial per a aconseguir els millors resultats, quan rep el pacient la teràpia adequada a la seva malaltia”.

L’Institut Coordenades va indicar que, “malgrat que la supervivència dels pacients s’ha duplicat en els últims anys i és probable que continuï creixent, el càncer és la segona causa de mort entre la població espanyola”.

Va destacar que s’han experimentat importants avanços en el camp de la innovació de noves teràpies i fàrmacs però sosté que els terminis per a accedir a aquestes són molt elevats en comparació amb altres països del nostre entorn , “fins i tot entre comunitats autònomes”, a l’hora d’optar a elles, “la qual cosa fa que el retard en l’accés a l’aprovació i la falta d’equitat siguin dues de les principals barreres existents a Espanya”.

Sobre la base de les dades que va aportar, s’estima que en el 2022 es registraran 280.101 nous casos de càncer a Espanya, concretament 160.066 en homes i 120.035 en dones, sent els més sovint diagnosticats el colorectal, mama, pulmó, pròstata i bufeta urinària, segons l’informe ‘Les xifres del càncer a Espanya 2022’ elaborat per la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM).

“Aquestes xifres col·loquen al càncer com a segona causa de defuncions al nostre país, on existeixen desenes de fàrmacs a l’espera d’aprovació, malgrat haver estat autoritzats en altres països europeus. El repte no sols resideix, per tant, a donar una resposta als milers de pacients oncològics que hi ha en l’actualitat, sinó també als del futur, el que exigeix urgentment és modificar el procediment perquè puguin accedir els pacients de forma més ràpida a una sèrie d’innovacions que els permetrien millorar la seva supervivència, tenir una major qualitat de vida i, en alguns casos, aconseguir la curació”, diu l’Institut Coordenades.

Nous fàrmacs

En aquest context, exposa que prop de la meitat dels nous fàrmacs que s’aproven a Europa “no arriben a Espanya”, segons l’estudi realitzat per Efpia, la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques, que manifesta una considerable desigualtat entre els 39 països europeus analitzats a l’hora d’incorporar teràpies innovadores. Exemple d’això, assenyala l’Institut Coordenades, és que els pacients de l’est i sud d’Europa han d’esperar fins a sis vegades més que els de la zona nord i oest per a poder accedir a aquests tractaments.

“El Ministeri de Sanitat”, afegeix, “afirmava poc després en el Parlament que el procediment que se segueix al nostre país es basa en “una avaluació prèvia, tant en termes terapèutics com econòmics”. Una “avaluació objectiva i rigorosa de l’evidència científica disponible en aspectes fonamentals com són el benefici clínic del medicament i el seu cost-efectivitat, per a així poder sustentar la decisió en el valor que aporta el medicament i el seu impacte pressupostari”.

En aquest sentit, Jesús Sánchez-Lambás defensa que moltes de les teràpies “han modificat de manera considerable el curs de molts tipus de càncer, i a pesar que puguin resultar en alguns casos costoses, la millora que suposa la seva aplicació en els pacients justifica i compensa aquesta despesa”.

Gran part d’aquests tractaments han demostrat en diversos assajos clínics bons resultats per a diferents tipus de càncers, afirma l’entitat.

Incidència

A Espanya es detecten anualment al voltant de 10.000 casos de limfomes, 6.000 de leucèmies i 3.000 de mieloma múltiple, amb un increment gradual de la supervivència gràcies al diagnòstic precoç a causa del coneixement de marcadors moleculars i dianes terapèutiques avançades.

L’Institut Coordenades assevera que les CAR-T han marcat un abans i un després en el tractament d’aquesta mena de càncers de la sang en aconseguir millorar la taxa de supervivència i la qualitat de vida dels pacients.

“Bones notícies que succeeixen en paral·lel a altres com que recentment s’ha duplicat el nombre de centres autoritzats per a administrar aquest tipus de teràpies. No obstant això, malgrat tots els assoliments que s’estan aconseguint, la burocràcia sanitària espanyola està alentint -fins fins i tot en 2 anys- l’autorització al nostre país de fàrmacs que han demostrat eficàcia i que ja han estat aprovats per al seu ús a Europa”, agrega.

Altres patologies, continua, també ho tenen especialment difícil, com és el cas del càncer de pulmó, “on fàrmacs per a aquest tumor com atezolizumab -per a un dels subtipus de càncer de pulmó més agressius i difícils de tractar-, va trigar mesos a estar disponible a Espanya. Similar és el cas del càncer colorectal, en el qual existeixen fàrmacs com la combinació de encorafenib + cetuximab, que compta amb autorització de la EMA, però a Espanya no és finançat”.

Mentrestant, segons l’entitat, altres països tenen ja tractaments autoritzats per a aquestes malalties, “en el nostre cas encara ni s’aprova ni es finança, la qual cosa deixa en una situació d’especial vulnerabilitat a milers de pacients”.

“Però potser el cas més complex i cridaner és del càncer de mama metastàsic”, assegura. “A Espanya, al voltant del 30% dels càncers diagnosticats en dones s’originen en la mama i és la principal causa de mort entre les que tenen 35 i 50 anys. Si bé és cert que, en línies generals, és el de major supervivència, existeixen alguns subtipus especialment agressius com els metastàsics, que solen tenir un pronòstic especialment negatiu”.

No obstant això, afirma que a pesar que ja existeixen opcions terapèutiques que estan autoritzades a Europa, no compten amb aprovació a Espanya. “Algunes com sacituzumab govitecán per al càncer de mama triple negatiu metastásico, trastuzumab deruxtecan per al càncer de mama HER2+ metastásico, o olaparib per al càncer de mama HER2- metastásico amb mutació germinal de BRCA, tractaments ja disponibles en unes altres països europeus pròxims com França o Itàlia”, lamenta.

“La situació no sols afecta als pacients, també produeix frustració entre els propis oncòlegs, els qui se senten frustrats en tenir coneixement de teràpies que poden canviar la vida dels seus pacients i, no obstant això, no poden administrar-les”, sentència Jesús Sánchez-Lambás. Segons l’últim informe de Epfia, a Espanya els pacients tan sols accedeixen a una mica més de la meitat dels medicaments autoritzats a Europa en els últims quatre anys i triguen més de 500 dies a fer-ho, dades, no opinions, que posen de manifest la tendència regressiva i com s’ha agreujat el problema de l’accés dels malalts als nous fàrmacs.