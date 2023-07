L’Institut Coordenades assenyala que la llibertat d’elecció és positiva

La primera part de l’anàlisi de l’Institut Coordenades ‘Llibertat d’elecció en matèria sanitària a Espanya’ assenyala que la llibertat d’elecció no sols beneficia al pacient, “també garanteix la sostenibilitat i la qualitat dels serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS)”.

Indica que a Espanya existeix un sistema de llibertat d’elecció sanitària que permet als ciutadans seleccionar tant el centre on volen ser atesos com el facultatiu que els atengui, sempre dins de la comunitat autònoma on resideixen.

No obstant això, “és important tenir en compte que la gestió de la sanitat està basada des de 1986 en la descentralització i cada regió té competències per a organitzar i regular els seus propis serveis de salut, la qual cosa implica que les polítiques i el funcionament de la lliure elecció sanitària varia considerablement entre elles, amb Madrid, País Basc o Andalusia com algunes de les zones on hi ha major llibertat d’elecció”, segons la nova anàlisi ‘Llibertat d’elecció en matèria sanitària a Espanya’ elaborat per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA).

D’aquesta última anàlisi, el Grup d’Estudis i Recerca del ICGEA extreu algunes conclusions no sols relatives als beneficis de la lliure elecció per als ciutadans com a principals beneficiaris del SNS, sinó també per als professionals” i el correcte funcionament de l’engranatge sanitari en pro de garantir una correcta atenció mèdica en tots els seus vessants: primària, especialitzada i hospitalària”.

“A l’ésser els propis pacients els que fan una selecció dels centres i dels sanitaris que volen que els atenguin, es pot saber a cada moment quins són els més demandats, la qual cosa augmenta l’esforç per part dels consultoris i el personal sanitari per oferir un millor nivell d’atenció per a atreure i retenir als seus pacients”, indica Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu del ICGEA.

“No parlem de competència mercantil, al contrari. Ens referim a una diferenciació que impulsa als professionals sanitaris a oferir una atenció sanitària basada en la qualitat i l’eficiència. Al cap i a la fi, són els propis ciutadans els que trien quin professional vol que els atengui. La professionalitat és un valor objectiu del SNS, però altres factors determinants com la capacitat comunicativa, la proximitat, l’empatia i el grau d’implicació i compromís amb el pacient són paràmetres diferenciadors que juguen un rol essencial a l’hora de ser triats o descartats. El pacient sempre pot exercir el seu lliure dret de seleccionar al metge que els atengui tant a ells com als seus fills i dependents”, puntualitza.

L’entitat indica que la llibertat d’elecció en l’àmbit sanitari es converteix, per tant, en un bon indicador per als gestors sanitaris en una comunitat autònoma, en proporcionar accés immediat a informació de valor, com la percepció que tenen els pacients de la qualitat de l’atenció. “Una informació que, si s’analitza i articula bé, es converteix en una arma d’informació especialment important i de gran utilitat a l’hora de gestionar els recursos públics sota els principis d’eficiència i equitat”, puntualitza el Grup d’Estudis i Recerca del ICGEA.

“Només així s’evolucionarà cap a una sanitat més robusta, més estructurada i de major qualitat que configuri un sistema més satisfactori a l’usuari. La societat cada dia està millor i més informada, la qual cosa li fa ser més exigent i enforteix la capacitat dels ciutadans a l’hora de participar en la presa de decisions relacionades amb la seva salut. La llibertat a l’hora de triar metge requereix una informació clara i precisa sobre les prestacions a les quals té dret el pacient dins dels sistemes de salut”, afegeix.

Atenció mèdica

L’Institut Coordenades ressalta que la llibertat d’elecció sanitària inclou una major accessibilitat al SNS per part de tots els ciutadans, ja que en tenir la possibilitat de triar entre diferents centres i metges, els pacients poden tenir un accés més fàcil a l’atenció mèdica, especialment si existeixen diferències en els temps d’espera entre centres de salut o en hospitals, així com la disponibilitat dels serveis que necessiten en un moment determinat o en diferents llocs. “

La llibertat d’elecció per a especialista o infermer també permet anar evolucionant gradualment cap a una major personalització. Un atribut comunament vinculat a la sanitat privada però que, gràcies al mecanisme d’elecció, cada vegada gana major terreny en l’àmbit sanitari públic, en permetre seleccionar l’atenció que es vol rebre, amb la qual se sentin còmodes i, així, establir una relació metge-pacient més sòlida, el que acaba genera una atenció més personalitzada i centrada en el pacient que, al cap i a la fi, és l’epicentre del sistema sanitari”, apunta Sánchez Lambás.

L’entitat sosté que la llibertat d’elecció sanitària permet als ciutadans seleccionar entre diferents centres de salut i metges d’atenció primària i especialitzada dins de la seva àrea de residència, és a dir, de la comunitat autònoma en la qual resideixen.

“Des que entrés en vigor el Reial decret 1575/1993 pel qual es regula la lliure elecció de metge en els serveis d’atenció primària, les llibertats en l’àmbit sanitari no han deixat de créixer. Li va seguir l’RD 8/1996 sobre lliure elecció de metge en els serveis d’atenció en consultes externes, podent optar entre ser atès pel metge especialista assignat a l’equip d’atenció primària o triar lliurement entre els facultatius especialistes que desenvolupin activitat, tant a l’hospital de referència de l’àrea de salut que correspongui a l’usuari, com en els centres d’especialitats dependents d’aquest”, apunta l’Institut Coordenades.

“En aquest 2023 es compleixen tres dècades des que gaudim de la llibertat de triar; no obstant això, és una realitat que varia d’una regió a una altra, amb major o menor assentament segons en la comunitat on ens trobem, però clarament liderada per la Comunitat de Madrid”, agrega.

L’anàlisi també assenyala que és important tenir en compte que la llibertat d’elecció sanitària pot tenir algunes limitacions i desafiaments. Per exemple, la disponibilitat d’uns certs serveis o especialitats pot ser reduïda en algunes àrees geogràfiques, la qual cosa pot restringir les opcions dels pacients. “A més, en situacions d’emergència o d’urgència mèdica, és possible que la llibertat d’elecció no sigui aplicable, ja que els pacients hauran de buscar atenció mèdica immediata en el centre de salut o hospital més pròxim”.