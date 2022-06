L’illa Diagonal iniciarà una reforma a l’estiu per seguir sent “una icona”

El centre comercial L’illa Diagonal de Barcelona posarà en marxa aquest estiu un projecte de reforma per a millorar la seva connectivitat amb els jardins públics de Sant Joan de Déu, mitjançant la construcció d’un umbracle amb vegetació que reforçarà l’entorn verd de la zona i acollirà nous espais de restauració. El disseny de la reforma, desenvolupat per la signatura d’arquitectura i paisatgisme Batlleiroig, persegueix millorar l’experiència dels usuaris i adaptarà el centre comercial a les noves necessitats i tendències, mantenint la identitat del projecte original.

Amb aquesta reforma, L’illa Diagonal vol continuar sent “la icona en moda, gastronomia i estil de vida de la ciutat de Barcelona”, renovant una part important de les seves instal·lacions i oferint nous espais de trobada.

En aquesta línia, el centre comercial fomentarà la interacció dels usuaris amb els jardins públics de Sant Joan de Déu i recuperarà la permeabilitat entre l’interior i l’exterior del recinte.

Per a això, es construirà un umbracle amb una longitud de gairebé 200 metres i vegetació. Així, el centre comercial comptarà amb una nova zona verda polivalent integrada als jardins, que optimitzarà la qualitat de l’aire i el confort tèrmic i acústic.

L’umbracle també reordenarà i renovarà les àrees gastronòmiques a l’aire lliure, en incorporar nous conceptes de restauració únics a la ciutat que atrauran a nous públics i operadors.

El conjunt de les obres, la finalització de les quals està prevista per a finals de 2023, coincidint amb el 30 aniversari de L’illa Diagonal, suposa una inversió aproximada de 35 milions d’euros.

Reforma interior

La proposta també té com a objectiu millorar el confort dels visitants del centre comercial amb la creació de diverses zones de descans i la reforma integral dels quatre nuclis de lavabos, la qual cosa suposarà un important avanç quant a sostenibilitat –per un menor consum d’aigua–, estètica i usabilitat.

Així mateix, es durà a terme una millora general dels elements arquitectònics del centre comercial (sostres amb projecció d’imatges i efectes lumínics, revestiments substituïts per murs vegetals, escales redissenyades, etc.) i es realitzaran actuacions en determinades botigues per a optimitzar la seva visibilitat.

L’eficiència energètica és un altre dels aspectes clau del projecte. En aquesta línia, la reforma del centre comercial implementarà millores ambientals encaminades a reduir l’ús de recursos naturals, mitjançant un menor consum d’energia (il·luminació led) i d’aigua, i la generació de residus, així com a fomentar l’ús de fonts d’energia renovables mitjançant la instal·lació de plaques solars que suposaran una reducció d’emissions de més de 75.000 Kg anuals de CO₂.

L’illa Diagonal també implementarà un projecte de ‘wayfinding’ per a facilitar la ubicació i el recorregut dels visitants, mitjançant la combinació de nous elements corporis de senyalística i pantalles digitals d’última generació, al mateix temps que introduirà les últimes tendències en digital signage.

El gerent de L’illa, Gerard Cutal, va posar en valor la pròxima posada en marxa de la reforma i va explicar que el principal objectiu és “que L’illa s’obri al jardí i el jardí entri en L’illa”.

“Volem que el primer centre comercial de Barcelona continuï sent un referent en el sector i s’adapti a les noves demandes dels usuaris, apostant pels espais verds, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient”, va subratllar Cutal.

Enric Batlle, soci fundador de Batlleiroig, va apuntar que el projecte de reforma gira entorn del concepte de biofilia: “Es tracta de fomentar la connexió entre les persones i la naturalesa. Hem proposat estratègies que articulen aquesta relació, introduint llum i vegetació a l’interior, obrint L’illa cap a l’exterior i proposant el nou umbracle entre el centre comercial i els jardins públics”.

L’última reforma de L’illa Diagonal es va realitzar l’any 2007, coincidint amb la inauguració de l’ampliació del centre comercial. La nova reforma prevista per a aquest estiu, que no implicarà afectacions ni tancaments en els locals, es va gestar a la fi de 2018, quan L’illa va celebrar el seu 25 aniversari.

El concurs d’arquitectura en el qual es va imposar la proposta del premiat estudi Batlleiroig es va realitzar a mitjan 2019. El centre comercial L’illa Diagonal, el primer construït a la ciutat de Barcelona, compta amb una superfície comercial de 35.000 m² i un total de 170 locals.

Aquest espai de moda, oci i gastronomia, que rep prop de 16 milions de visites a l’any, alberga dos hotels de quatre estrelles, oficines, dos col·legis, un poliesportiu, una discoteca i sala de concerts, un centre de convencions, un parc públic i un pàrquing amb capacitat per a més de 2.400 vehicles.

Inaugurat al desembre de 1993, el complex va ser dissenyat per Rafael Moneo i Manuel de Solà Morales per encàrrec dels promotors Grup Sanahuja i Grup AXA i va rebre el Premi FAD d’arquitectura en 1994. L’edifici té una façana de 334 metres i la seva forma de gratacel tombat està inspirada en el Rockefeller Center de Nova York.