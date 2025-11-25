Líders del sector sanitari s’uneixen per a impulsar la formació en clima i salut entre els estudiants de medicina￼

La Xarxa Europea sobre Clima i Educació en Salut (Enche) ha celebrat a Madrid la jornada ‘Formant professionals mèdics per a afrontar els reptes del canvi climàtic’ per a impulsar la incorporació del clima i el seu impacte en la salut en els plans d’estudi de la carrera de medicina a Espanya.
L’esdeveniment, organitzat amb la col·laboració de AstraZeneca i Sanitas (Bupa), companyies que fan costat a Enche com a membres del Health Systems Task Force de la Sustainable Markets Initiative (SMI), ha reunit líders de facultats de medicina, representants institucionals i experts nacionals i internacionals per a compartir les últimes evidències científiques sobre l’impacte del canvi climàtic en la salut i identificar barreres i oportunitats per a incorporar aquests continguts en la formació acadèmica.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el canvi climàtic és una de les amenaces més urgents per a la salut humana. L’informe ‘Lancet Countdown on Health and Climate Change 2025’ destaca que “el canvi climàtic té profundes implicacions per a la salut humana, amb onades de calor i fenòmens meteorològics extrems cada vegada més freqüents, canvis en els patrons de transmissió de malalties infeccioses, deterioració dels recursos hídrics i alimentaris, impactes sobre les condicions socioeconòmiques i l’agreujament de problemes de salut ja existents a tot el món”.
Aquesta situació està augmentant la pressió sobre els hospitals i els professionals sanitaris. En aquest sentit, Enche, xarxa presidida per la Universitat de Glasgow i amb el suport de l’OMS, reuneix facultats de medicina de més de 40 universitats de referència en 15 països amb l’objectiu de formar a 10.000 estudiants de medicina a Europa per a 2027 sobre els impactes del canvi climàtic en la salut i sobre la pràctica d’una medicina més sostenible. Una missió que cobra encara més rellevància després de l’estiu més calorós registrat a Europa.
En paraules d’Héctor Tejero, responsable de Salut i Canvi Climàtic del Gabinet de la ministra de Sanitat, “els sanitaris tenen un paper decisiu i han de sentir-se part activa de la solució, conscients de com les seves decisions i hàbits poden millorar la salut i contribuir a l’acció climàtica. Protegir el clima és també protegir la salut de la població”.
Camille Huser, subdirectora de la Facultat de Medicina de Grau de la Universitat de Glasgow i copresidenta de Enche, va explicar que “el binomi clima-salut és fonamental per a la formació dels metges del futur, però sovint resulta difícil saber per on començar a integrar-ho en un pla d’estudis de medicina. Enche ajuda les facultats a fer aquest pas, aportant experts, recursos docents i formació per al professorat”.
Cathy Cummings, directora de Sostenibilitat i Relacions Institucionals en Sanitas, va afirmar que “és important que la formació no sols abast als professionals mèdics que exerceixen en l’actualitat, és fonamental que comenci en els anys formatius previs, d’aquí la importància d’iniciatives com Enche”.
Per part seva, Marta Moreno, directora d’Assumptes Corporatius i Accés al Mercat en AstraZeneca España, va detallar que “acompanyar als metges del futur significa garantir que la seva formació inclogui perspectiva, sensibilitat i eines pràctiques per a cuidar la salut de les persones en un planeta que canvia”.