L’hotel Los Monteros de Marbella serà gestionat per Kimpton

IHG Hotels & Resorts, una de les principals companyies hoteleres del món ha anunciat un acord pel qual Kimpton, una de les seves marques, gestionarà l’hotel Els Esquivadors Marbella, que es converteix en el tercer establiment hoteler de la marca de luxe Kimpton a Espanya, després de Kimpton Vividora Barcelona i Kimpton Aysla Mallorca.

Kimpton Els Esquivadors Marbella serà operat per IHG sota un acord de gestió hotelera amb Monterotel SL, propietat de la JV de Bain Capital & Stoneweg, que es va crear en 2021 i que és propietària ja de 4 hotels a Espanya.

En l’actualitat, el que era l’Hotel Els Esquivadors Spa & Golf Resort, que va tancar les seves portes a la fi de l’any 2022, s’està sotmetent a una reforma integral i s’espera la seva inauguració en aquest 2023.

Kimpton Els Esquivadors Marbella disposarà de 178 habitacions i suites, quatre restaurants i bars i una àmplia oferta d’oci que inclou dues piscines, un gimnàs, pistes de tennis i un spa. Per als quals visitin l’hotel per negocis, disposarà de quatre sales de reunions (1.260 m² en total), la major d’elles amb capacitat per a 350 persones.

L’hotel està situat a només 500 metres de la platja, en una zona exclusiva de Marbella i prop de camps de golf populars com Marbella Golf, Santa Clara Golf i Rio Real.

Willemijn Geels, vicepresidenta de Desenvolupament a Europa de IHG Hotels & Resorts, va assegurar que en la companyia “estem encantats d’haver augmentat la nostra cartera de la marca Kimpton a Espanya a tres propietats amb la signatura de Kimpton Els Esquivadors Marbella. Estem impacients per finalitzar la renovació d’aquest hotel excepcional i començar a donar la benvinguda als hostes en els pròxims anys”.

“A través de la nostra associació amb Bain Capital i Stoneweg, estem oferint als viatgers de tot el món un lloc excepcional de luxe i estil de vida en una destinació turística eternament popular. Creiem que l’hotel serà el vaixell almirall de la marca Kimpton en el sud d’Europa gràcies a la seva grandària i amplitud d’instal·lacions”, va afirmar.

Per part seva, Miguel Casas, director general de Stoneweg Hospitality, va assenyalar que “al llarg d’aquest procés, IHG ens ha convençut amb el seu pensament i idees innovadores, i estem segurs que la seva sòlida plataforma empresarial impulsarà forts retorns en aquesta propietat emblemàtica. Kimpton és la marca perfecta per a Marbella i estem encantats de donar la benvinguda als hostes sota la nova marca”.

En el mateix sentit es manifesta Rafael Coste Campos, director general de Bain Capital: “Ha estat meravellós associar-nos amb IHG i donar vida a la nostra visió compartida per a Kimpton Els Esquivadors Marbella. Totes dues empreses estan alineades en els nostres desitjos d’obrir una destinació de luxe líder en el mercat a la regió, i esperem col·laborar encara més en aquest projecte”.