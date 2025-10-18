L’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, Premi Top 20 a ‘Gestió Hospitalària Global’

L’Hospital Universitari Rei Joan Carles (HURJC) ha sumat nous avals al seu equilibri de resultats en determinades àrees i processos clínics en rebre el Premi Top 20 en la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, a més d’altres quatre àrees, a la XXVI edició del programa Top20 que cada any, des de fa més d’un quart de segle, atorga I àrees d’especialitat i criteris d’excel·lència.
Concretament, a l’edició d’aquest any dels guardons, en què han participat 190 hospitals de la xarxa publicoprivada espanyola de nombroses comunitats autònomes, l’hospital de Móstoles va rebre un total de cinc premis que reconeixen la seva excel·lència hospitalària.
Entre els reconeixements atorgats al Rei Joan Carles, centre públic de la Comunitat de Madrid, destaca el Premi Top 20 a la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, dins del grup d”Hospitals amb especialitats de referència’, que van recollir la gerent territorial del centre, Marta del Olmo; el gerent territorial adjunt, el doctor Jorge Short, i la subdirectora mèdica, Sara Martín, a més de la directora d’Infermeria, Vanessa Carrasco.
IQVIA va reconèixer també l’hospital de Móstoles amb el Premi Top 20 a l’àrea de ‘Múscul-esquelètic’, dins dels ‘Hospitals amb cirurgia d’esquena’, que va ser recollit pel cap del departament de Rehabilitació, el doctor Carmelo Fernández; el cap d’aquest servei a l’hospital de Móstoles, el doctor Ignacio del Villar; el supervisor d’Infermeria d’aquest servei, Álvaro Recio, i l’especialista del Servei de Cirurgia Toràcica i Traumatologia, el doctor Pablo Páramo.
Per la seva banda, el doctor Miguel Sánchez Encinas, cap del Servei d’Urologia, i Paloma Portillo, infermera del mateix servei, van rebre el guardó Top 20 a l’Àrea de ‘Rinyó i Vies Urinàries’ al nivell d”Hospitals amb cirurgia urològica’.
Així mateix, en aquesta convocatòria, el Rei Joan Carles va resultar igualment premiat a l’àrea de ‘Sistema Nerviós’, dins dels ‘Hospitals amb neurocirurgia’, un guardó que va recollir el doctor José Carlos Fernández-Ferro, cap del Servei de Neurologia.
Finalment, la doctora María Muñoz i María Luisa Arencibia, especialista i supervisora d’Infermeria, respectivament, de l’UCI, van rebre el Premi Top 20 a l’àrea d”Atenció al Pacient Crític’, dins del nivell ‘Hospitals amb neurocirurgia’.
L’HURJC ha aconseguit els cinc premis Top 20, destacant entre els 190 hospitals participants, públics i privats, de diferents comunitats autònomes, entre els quals s’han reconegut els més avançats i eficients, en funció de la seva mida i gestió, en 11 àrees.
Aquestes són les citades ‘Múscul-esquelètic’, ‘Rinyó i Vies Urinàries’, ‘Sistema Nerviós’ i ‘Atenció al Pacient Crític’, juntament amb ‘Digestiu’, ‘Cor’, ‘Respiratori’, ‘Urgències’, ‘Costes Hospitalaris’ aquestes dues últimes en què l’hospital Móstoles també ha estat finalista-, a més de ‘Gestió Hospitalària Global’.
Segons va explicar l’organització, aquest programa es basa en indicadors objectius obtinguts a partir d’informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres reporten sobre els pacients hospitalitzats, i en què participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima; un procés de comparació en què els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen segons l’establiment de nivells segons la mida i el grau d’especialització.