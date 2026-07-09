Els defectes del cuir cabellut han representat històricament un desafiament per als cirurgians a causa de la seva limitada elasticitat. En aquest àmbit, la reconstrucció amb expansors tissulars s’està consolidant progressivament com la tècnica d’elecció al Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos —hospital públic de la Comunitat de Madrid— que, amb diversos casos d’èxit ja realitzats, acumula la major experiència en aquest tipus d’abordatge a escala regional.
“El cuir cabellut és el teixit que recobreix el crani, una estructura anatòmica complexa que exerceix un paper fonamental en la protecció d’aquest i del sistema nerviós central. Pot presentar defectes com a resultat de diverses causes, des de les congènites fins —més freqüentment— a les adquirides per traumatismes, cremades o després de la cirurgia de tumors, que deixen un defecte en aquesta zona”, explica la doctora Lorena Pingarrón, cap del servei esmentat a l’hospital de Móstoles.
En aquest context, les lesions de gran extensió, com les provocades pels tumors malignes de pell, representen un repte per als cirurgians maxil·lofacials i dermatòlegs, ja que es tracta d’una zona amb molt poca elasticitat que genera un important defecte estètic. Per aquest motiu, “la reconstrucció quirúrgica del cuir cabellut requereix una planificació acurada que tingui en compte la mida del defecte, la qualitat del teixit circumdant i l’exposició d’estructures vitals, amb l’objectiu de seleccionar la tècnica més adequada”, assenyala la doctora Pingarrón.
Per abordar aquests casos, les alternatives reconstructives inclouen principalment el tancament directe en lesions petites, els empelts cutanis o els penjalls locals mitjançant la rotació de la pell adjacent. No obstant això —reconeix la cirurgiana—, “la limitada elasticitat del cuir cabellut, especialment en les regions allunyades de la línia mitjana, acostuma a impedir el tancament directe, fet que fa necessari recórrer a penjalls regionals o a tècniques de microcirurgia”.
L’evolució de les tècniques quirúrgiques ha obert una nova oportunitat en aquest camp gràcies al desenvolupament de dispositius mèdics com els expansors tissulars, que des de la dècada dels anys seixanta s’han convertit en una tècnica àmpliament utilitzada en cirurgia reconstructiva, especialment en la reconstrucció mamària.
La col·locació d’expansors cutanis dissenyats específicament per al cuir cabellut permet generar una gran quantitat de teixit amb característiques similars a les de la zona afectada quant a textura, color, gruix i sensibilitat, fet que facilita una reconstrucció amb una cicatriu poc visible i preserva estèticament la zona donant.
“L’experiència en reconstrucció amb expansors tissulars és molt menys coneguda i encara poc utilitzada en els defectes del cuir cabellut, però s’està convertint en la tècnica d’elecció al Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial del nostre hospital que, amb diversos casos d’èxit ja realitzats, acumula la major experiència regional en aquest tipus de reconstrucció”, afirma la responsable del servei a l’Hospital Rey Juan Carlos.
Tal com detalla la doctora Pingarrón, “aquesta tècnica permet reconstruir una gran varietat de defectes del cuir cabellut, tant si són conseqüència de cicatrius àmplies i antiestètiques provocades per cremades o accidents com, en la majoria dels casos, després de l’extirpació de tumors cutanis”.
En aquest sentit, la doctora destaca la importància del treball multidisciplinari, coordinat i en equip entre els serveis de Dermatologia i de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial per seleccionar els casos, coordinar adequadament els temps quirúrgics i, en definitiva, oferir a cada pacient la millor alternativa terapèutica per al seu cas concret.