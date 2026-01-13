L’Hospital Universitari Rei Joan Carles, primer hospital públic a incorporar el model més avançat del robot Da Vinci￼

L’Hospital Universitari Rei Joan Carles, hospital públic de la Comunitat de Madrid amb àmplia experiència en cirurgia robòtica gràcies a un programa especialitzat de 13 anys de trajectòria que ha posat al servei dels seus pacients els beneficis d’aquesta tècnica quirúrgica que permet més precisió en les intervencions i un abordatge mínimament invasiu el tractament de múltiples patologies, ha fet recentment un nou pas en el seu compromís amb la innovació tecnològica en instal·lar en el seu bloc quirúrgic el model més avançat del robot Da Vinci.
Amb aquesta ampliació de la seva cartera de serveis, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles es va convertir a mitjans de desembre en el primer hospital públic d’Espanya a comptar amb el DV5, amb el qual, a més, es va realitzar la primera intervenció urològica a escala nacional amb aquesta versió de la plataforma quirúrgica, a càrrec del servei corresponent.
Aquestes fites se sumen al seu lideratge en operacions robòtiques realitzades a la regió, que al tancament de 2025 va superar les 3.500, la qual cosa avala la maduresa de l’experiència dels seus professionals i la posició pionera de l’hospital en aquest àmbit, tant en l’àmbit clínic com científic i tecnològic.
Des que el Rei Joan Carles iniciés el seu Programa de Cirurgia Robòtica en 2012, mesos després de la inauguració del mateix hospital, amb la incorporació del seu primer Da Vinci -que en 2018 es va canviar pel model Xi de la plataforma quirúrgica, que oferia major precisió i millors resultats en les intervencions-, i la posterior instal·lació d’un segon robot quirúrgic d’aquestes mateixes característiques el novembre de 2024, el nombre anual de cirurgies robòtiques realitzades ha registrat un creixement sostingut. Així, s’ha passat d’entre 65 i 100 intervencions els tres primers anys del projecte fins a fregar actualment les 700 anuals, al mateix temps que cada vegada són més els professionals de l’hospital de Móstoles acreditats per a manejar aquesta plataforma quirúrgica, la qual cosa també demostra la consolidació de la seva experiència.
La incorporació de la segona plataforma va contribuir notablement a l’augment d’activitat quirúrgica robòtica, cosa que permet a més simultaniejar l’ús d’aquesta tècnica en dos quiròfans i afegir a les cinc especialitats que fins al moment la utilitzaven -Urologia, Cirurgia General i Digestiva, Cirurgia Toràcica, Ginecologia i Otorrinolaringologia- una nova indicació en la qual també dona excel·lents resultats: la Cirurgia Pediàtrica.
EFICIÈNCIA
Ara, en comparació amb la generació prèvia, el Xi -que ja facilitava una visió 3D augmentada fins a deu vegades, assegurant la claredat i precisió dels detalls anatòmics, i eliminant el tremolor fisiològic i els moviments involuntaris del cirurgià-, l’arribada del Da Vinci 5 representa un salt tecnològic important, incorporant més de 150 innovacions de disseny que busquen augmentar la precisió, seguretat i ergonomia i optimitzen l’eficiència.
Aquest model disposa de millor imatge i ergonomia, i els instruments tenen retroalimentació de força, avantatges totes elles que redunden en una cirurgia encara més precisa, fins i tot en zones de difícil visualització, i amb això, encara més segura per al pacient, que veu reduïda de manera significativa el temps d’anestèsia i de recuperació, alguna cosa que valora especialment, al costat del menor dolor i nombre de complicacions. Quant al professional, la millora en imatge i ergonomia proporciona major seguretat en procediments llargs en els quals el cirurgià està molt temps en la consola, contribuint, per tant, a reduir la fatiga i millorar precisió, la qual cosa, de nou, augmenta la seguretat del pacient.
El nou model de robot incorpora, a més, més capacitat de dades i millores en el flux de quiròfan que ajuden els especialistes a optimitzar la planificació i execució de les cirurgies, amb la seguretat addicional que això aporta al pacient. El feedback de forces que proporciona el DV5 és especialment útil en zones on els teixits són delicats o estan prop d’estructures crítiques (nervis, gots). Addicionalment, en cirurgia oncològica, en la qual la marginació, precisió i mínima invasió són claus, aquest sistema, amb el seu major còmput, dades de força i millor imatge, facilita procediments més complexos o híbrids.
Entre els beneficis que aporta el Da Vinci, destaquen la realització d’intervencions mínimament invasives d’alta complexitat en totes les especialitats que utilitzen aquesta tecnologia a l’Hospital Universitari Rei Joan Carles.
En el camp de la Urologia, que supera les 1.600 intervencions robòtiques realitzades en el centre de Móstoles, on està liderada pel seu cap de servei, el Dr. Miguel Sánchez Encinas, el robot ha suposat, en les seves pròpies paraules, “una autèntica revolució”, aportant múltiples avantatges per al pacient, amb menor dolor, temps d’hospitalització, necessitat de transfusió i convalescència, al mateix temps que ofereix beneficis en matèria de resultats funcionals i cirurgia reconstructiva, la qual cosa es resumeix en millor eficàcia i qualitat de vida.
Per part seva, en l’àmbit de la Ginecologia, que s’acosta a les 750 operacions robòtiques en el Rei Joan Carles -on la seva cap de servei, la Dra. Charo Noguero, ha passat el testimoni a la Dra. María de Matías, cap associada d’aquest departament-, a més de reduir el temps quirúrgic i les complicacions postquirúrgiques, l’ús d’aquesta plataforma quirúrgica d’última generació afavoreix els resultats clínics, així com l’alta precoç i una recuperació més ràpida.
Quant a la Cirurgia General i Digestiva, com explica el seu responsable a l’hospital de Móstoles, el Dr. Manuel Durán, l’ús del robot, que suma prop de 850 intervencions, ha millorat l’abordatge de diferents patologies, optimitzant l’experiència global del pacient. En aquest cas, utilitzat també pels doctors Camilo José Castelló, Alejandro García, Betlem Mans i Carlos Ferrigni, caps associats i especialista, respectivament, d’aquest servei, té clars beneficis en totes les subespecialitats: cirurgia colorectal, que ha suposat el 40 % de les intervencions robòtiques realitzades (tres de cada quatre, oncològiques); esofagogàstrica (inclosa la bariàtrica, majoritària en aquesta secció, però també l’hepatobiliopancreàtica), que aconsegueix similar percentatge; i de paret abdominal i retroperitoneu.
La Cirurgia Toràcica, la direcció de servei de la qual ostenta en el Rei Joan Carles el Dr. Ignacio Muguruza i que acumula més de 180 intervencions robòtiques, és una altra de les especialitats més usuàries d’aquesta tècnica, amb la qual pot realitzar-se pràcticament qualsevol intervenció quirúrgica pulmonar, sent especialment beneficiosa en processos oncològics i en malalties del mediastí, en les quals facilita l’extirpació de lesions malignes o benignes.
Així mateix, entre els avantatges del robot en Otorrinolaringologia, com explica el seu cap de servei, el Dr. Raimundo Gutiérrez, que ha realitzat prop de 140 intervencions robòtiques en el Rei Joan Carles, destaca el fet que, en la cirurgia transoral, els braços de la plataforma s’introdueixin per la boca per a accedir a la lesió, evitant abordatges cervicals, a més que existeixin altres procediments per a aquests abordatges amb el robot amb cirurgia de mínima invasió.
A aquests àmbits es va incorporar a la fi de 2024 la Cirurgia Pediàtrica -liderada en el centre de Móstoles pel Dr. Ricardo Díaz-, on el robot afavoreix la visualització de les estructures anatòmiques de menor grandària i una millor maniobrabilitat de l’instrumental en aquestes. Actualment, s’han realitzat prop de dues desenes d’intervencions robòtiques en aquest àmbit.
L’Hospital Universitari Rei Joan Carles reafirma la seva posició referent en cirurgia robòtica amb la incorporació d’aquest últim model del Da Vinci, gràcies al seu Programa de Cirurgia Robòtica, l’experiència i els resultats de la qual van ser publicats i reconeguts per la revista Journal of Robotic Surgery en el seu article “Performance of a multidisciplinary robotic surgery program at a university hospital (2012-2022)”, publicat en 2023.