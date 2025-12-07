L’Hospital Universitari Infanta Elena -hospital públic de la Comunitat de Madrid-, ha celebrat la seva III Jornada d’Humanització Sanitària per a posar en relleu el paper complementari en aquest model assistencial de l’atenció pròxima i sostenible. La trobada va reunir professionals, docents i representants institucionals per a aprofundir en com la humanització transforma l’atenció en la pràctica diària, des de l’accessibilitat i la comunicació fins a l’acompanyament emocional o l’organització interna de les cures.
La jornada va ser inaugurada per Marta de l’Olmo, gerent territorial de l’hospital, qui va recordar que la humanització “forma part de l’ADN de l’Infanta Elena des del seu origen”, fins al punt de convertir-se en una manera de treballar, i no en un departament o acció aïllada. Durant la seva intervenció, va subratllar que l’hospital “va prendre des del primer dia la decisió estratègica de construir una cultura corporativa centrada en la dignitat, l’autonomia i l’experiència de les persones, incorporant la seva veu en cada projecte, cada circuit i cada innovació. Aquest enfocament, consolidat al llarg de gairebé dues dècades, ha permès que l’hospital incorpori innovació tecnològica, redissenyo de processos i noves estratègies d’acompanyament sense perdre l’eix essencial: comprendre a la persona en la seva dimensió clínica, emocional i social”.
En la mateixa línia, la directora d’Humanització, Atenció i Seguretat del Pacient de la Conselleria de Sanitat, Celia García Menéndez, va situar aquesta visió dins de l’estratègia regional, destacant que la Comunitat de Madrid ha estat pionera a Espanya en desplegar “plans d’humanització que integren seguretat del pacient, participació activa, qualitat percebuda, accessibilitat universal i humanització d’infraestructures”.
Durant la seva intervenció, va recordar que l’excel·lència assistencial “solo se sosté quan protegim la humanitat dels qui atenem”, subratllant la necessitat d’escoltar pacients i famílies per a adaptar els processos a les seves necessitats reals, incloses aquelles no sempre visibles: sensorials, cognitives, socials o emocionals.
Per part seva, la doctora Patricia Ferrero Sereno, vicedegana d’Infermeria i Psicologia de la Universitat Alfons X, va aportar la visió formativa i acadèmica i va subratllar que la humanització ha de formar part de la formació clínica de les noves generacions, sustentada en coneixement científic, mètodes de treball i aprenentatge permanent.
PROJECTES
La jornada va permetre conèixer vuit projectes seleccionats entre els dotze presentats pels equips de l’hospital. Les iniciatives aborden àmbits tan diversos com evitar l’estigma de l’obesitat, la comunicació en UCI, l’acompanyament farmacèutic, la resiliència psicològica en pacients oncològics, el suport entre dones amb càncer de mama, l’atenció integral al dol perinatal, la recuperació funcional de persones majors i la participació activa dels pacients en el procés diagnòstic.
Els professionals van coincidir que la humanització es demostra en els resultats: millora de l’accessibilitat, major comprensió dels processos, reducció de l’estrès emocional, enfortiment de l’acompanyament familiar i una comunicació més efectiva entre equips i pacients. La jornada va deixar clar que la humanització no és un concepte abstracte, sinó un marc operatiu que transforma la qualitat assistencial de manera mesurable.
Finalment, el testimoniatge de Javier García Pajares, tècnic de Relacions Institucionals de Ilunion, va ser un dels moments més significatius de la trobada. El seu relat, marcat per la convivència amb una discapacitat sensorial, va posar en relleu la importància de l’accessibilitat, de l’acompanyament adequat i del tracte no paternalista. Així, va explicar com els entorns inclusius i la comunicació adaptada permeten una autonomia real i va recordar que “un sistema sanitari humanitzat és aquell que comprèn les teves necessitats i t’acompanya sense jutjar”. La seva intervenció va reforçar la idea que la humanització adquireix sentit ple quan s’escolta als qui viuen els processos sanitaris des de dins.
RECONEIXEMENTS
El lliurament de premis que també va acollir la jornada va posar en valor la creativitat i l’esforç dels equips. El projecte del Servei de Radiodiagnòstic va obtenir el segon premi en aquesta mateixa categoria. En projectes en desenvolupament, el primer premi va recaure en la proposta de ‘Atenció al dol perinatal’ i el segon en ‘La consulta farmacèutica centrada en la persona’.
Durant la seva intervenció en la trobada, la responsable d’Experiència Pacient de l’hospital valdemoreño, María Rosa Vicente, va recollir el fil de les intervencions anteriors i va reafirmar que la humanització és l’eix transversal del model assistencial de l’hospital valdemoreño. Així mateix, va recordar que la cultura de l’hospital es construeix gràcies al compromís dels seus professionals i a la confiança de les persones que acudeixen a ell.
En el seu missatge va subratllar que “la humanització no és un projecte; és una manera de treballar que ens ha acompanyat des de l’origen, que es renova amb cada innovació i que ens obliga a millorar cada dia per a atendre les persones amb dignitat, empatia i rigor”.
La jornada va comptar amb el suport de Johnson & Johnson, Ilunion, el Grup Social ONCE i la Universitat Alfons X el Savi, entitats compromeses amb l’accessibilitat, la innovació social, la formació en humanització i la construcció d’entorns més inclusius. La seva participació reforça una visió comuna: avançar cap a un sistema sanitari més pròxim, més just i centrat en les persones.