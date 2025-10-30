L’Hospital Universitari General de Villalba frega les 100 prostatectomies radicals robòtiques

L’Hospital Universitari General de Villalba -hospital públic de la Comunitat de Madrid- ha consolidat la seva experiència en el maneig quirúrgic mínimament invasiu d’aquesta patologia, acostant-se ja a les 100 prostatectomies radicals robòtiques realitzades, segons va informar el centre hospitalari.
El càncer de pròstata és el tumor més diagnosticat entre els homes a Espanya, amb més de 32.000 nous casos cada any -el 23 % de tots els diagnòstics oncològics masculins-, i la seva detecció precoç és determinant per a la supervivència. Quan es diagnostica en fases inicials, la taxa de supervivència a cinc anys supera el 99 %, mentre que en fases avançades cau per sota del 40 %.
“La cirurgia robòtica ha transformat la manera de tractar el càncer de pròstata. Ens permet realitzar una cirurgia més precisa, menys agressiva i amb millors resultats en continència i funció sexual”, assenyala el doctor José Emilio Hernández Sánchez, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari General de Villalba.
La prostatectomia radical robòtica consisteix en l’extirpació completa de la glàndula prostàtica i les vesícules seminals mitjançant el sistema robòtic da Vinci, que tradueix els moviments del cirurgià amb una visió tridimensional i d’alta definició. “Podem treballar dins d’un espai anatòmic molt reduït amb una precisió mil·limètrica i sense tremolors, la qual cosa ens permet preservar estructures clau com els nervis erectors i l’esfínter urinari”, explica el doctor Hernández.
Durant la intervenció, el cirurgià controla els braços robòtics des d’una consola que amplifica la imatge del camp quirúrgic i controla qualsevol tremolor involuntari. En els casos d’alt risc, també es realitza limfadenectomia pelviana amb finalitats diagnòstiques i terapèutics.
Aquesta tècnica redueix de manera significativa el sagnat, el dolor postoperatori i l’estada hospitalària. La majoria dels pacients romanen ingressats entre 48 i 72 hores i reprenen la seva activitat quotidiana en menys de dues setmanes, evitant esforços físics durant el primer mes. “La cirurgia robòtica ens ha permès millorar tant la seguretat quirúrgica com el benestar del pacient des del primer dia”, afegeix el cap del Servei d’Urologia del General de Villalba.
Gràcies a la precisió anatòmica de l’abordatge robòtic, els resultats funcionals són excel·lents. “Prop del 95 % dels pacients recuperen la continència urinària en els tres primers mesos, i la gran majoria conserva una funció sexual satisfactòria quan és possible preservar el paquet neurovascular”, destaca l’especialista, apuntant que fins al 80-90 % dels pacients menors de 60 anys amb bona funció erèctil prèvia recupera ereccions funcionals en el primer any gràcies a la conservació bilateral dels feixos neurovasculars.
Abans de cada intervenció es realitza una planificació individualitzada amb estudis d’imatge avançada com la ressonància magnètica multiparamètrica, que permeten definir l’estratègia quirúrgica òptima segons el perfil de cada pacient. I és que, recorda el Dr. Hernández, “no hi ha dos pacients iguals; estudiem cada cas per a equilibrar radicalitat oncològica i preservació funcional”.
Després de la cirurgia, l’hospital aplica protocols de rehabilitació multimodal que combinen fisioteràpia de sòl pelvià, farmacoteràpia primerenca i programes d’exercici progressiu. “El nostre objectiu és que el pacient recuperi la seva autonomia i qualitat de vida al més aviat possible”, subratlla.
Resultats clínics
El Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari General de Villalba ha desenvolupat un programa estructurat de cirurgia robòtica amb sessions quirúrgiques setmanals, protocols de seguretat i formació contínua de l’equip, la qual cosa garanteix la reproductibilitat i qualitat dels resultats. Concretament, el centre completa actualment una o dues sessions de cirurgia robòtica a la setmana, en les quals es realitzen intervencions de pròstata, ronyó, bufeta i reconstrucció pelviana. L’experiència acumulada ha permès aconseguir resultats oncològics comparables als dels principals centres nacionals: la supervivència lliure de recidiva bioquímica se situa entre el 84 i el 95 % a cinc anys, i la supervivència càncer específica aconsegueix xifres del 96-99 %.
“La cirurgia robòtica ens permet, a més d’abordar el càncer, preservar la funció i la qualitat de vida. Avui l’èxit es mesura en benestar tant com en control oncològic”, conclou el Dr. Hernández. L’hospital villalbino ha demostrat així mateix una organització quirúrgica eficient, reduint significativament els temps d’espera respecte a la mitjana nacional i oferint als pacients un acompanyament integral des de la valoració preoperatòria fins a la rehabilitació, amb circuits assistencials coordinats que asseguren continuïtat i màxima qualitat.