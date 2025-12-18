L’Hospital Universitari de la Corunya obté la certificació en humanització en infeccions bacterianes greus￼

L’Hospital Universitari de la Corunya (CHUAC) ha rebut la certificació en humanització de l’atenció a pacients amb infecció bacteriana greu, un reconeixement atorgat per la Fundació Humans en el marc del projecte HUMANIZAcción, amb el suport de Angelini Pharma. El distintiu reconeix la implantació d’un model assistencial integral, personalitzat i centrat en les persones.
La iniciativa HUMANIZAcción promou la participació activa dels pacients i les seves famílies, millora la comunicació entre professionals i pacients i atén els aspectes emocionals i socials que acompanyen a la malaltia. El projecte compta amb l’aval de la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA) i la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), i amb el patrocini científic de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC).
Segons el doctor Enrique Míguez, cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de la Corunya (CHUAC) i coordinador del grup de Virologia clínica del INIBIC, “l’atenció mèdica ha de ser sempre integral i, per tant, més humà per a intentar alleujar el sofriment personal o familiar que es produeix en situacions de gravetat i incertesa com és la malaltia infecciosa. Aquest és sens dubte el gran repte”.
Per part seva, el president de la Fundació Humans, Julio Zarco, va subratllar que “humanitzar és transformar processos, relacions i entorns perquè l’atenció sanitària respongui a les necessitats reals de les persones”, destacant l’esforç de l’equip del CHUAC per integrar una comunicació més pròxima i una visió global del pacient.
El projecte HUMANIZAcción té l’objectiu de promoure un enfocament més humà i integral en l’atenció a les persones amb infecció bacteriana greu. La iniciativa pretén facilitar la transformació cultural en els serveis hospitalaris, situant les necessitats, valors i expectatives del pacient en el centre de l’atenció sanitària.
En aquest context, Daniel Pérez, director del departament Mèdic en Angelini Pharma España, ha assenyalat que “En Angelini Pharma creiem que la humanització no és un afegit, sinó un component essencial de la cura, especialment en patologies complexes com les infeccions bacterianes greus. Iniciatives com HUMANIZAcción ajuden al fet que els equips sanitaris disposin d’eines per a crear entorns més comprensibles, més accessibles i orientats al benestar de les persones”.