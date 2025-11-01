L’Hospital Universitari 12 d’Octubre, reconegut per impulsar una atenció més humana en infeccions bacterianes greus

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre ha obtingut la certificació en humanització de l’atenció a pacients amb infecció bacteriana greu. Aquest distintiu, atorgat per la Fundació Humans en el marc del projecte HUMANIZAcción, amb el suport de Angelini Pharma, reconeix el compromís i la labor de l’hospital per implantar un model assistencial integral i centrat en les persones.
La iniciativa fomenta la participació activa dels pacients i les seves famílies, millora la comunicació entre professionals i pacients i atén els aspectes emocionals i socials que acompanyen a la malaltia. El projecte HUMANIZAcción, avalat per la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA) i la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), i amb el patrocini científic de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), impulsa una atenció més empàtica i integral en el maneig d’aquesta mena de patologies.
El metge adjunt del Servei de Medicina Interna i coordinador del projecte, Jaime Lora-Tamayo, va explicar que la iniciativa els “ha donat l’oportunitat d’identificar nombroses àrees de millora per als nostres pacients i, des de l’especialització a la qual obliga la patologia infecciosa, a centralitzar l’atenció d’aquests pacients en una àrea específica, una cosa fonamental en un Hospital de les nostres característiques”.
Per part seva, el vicepresident de la Fundació Humans, José Antonio Marín Urrialde, va destacar que la humanització “ha d’arribar a la formació, la gestió i l’atenció clínica de tots els àmbits assistencials i patologies”.
Des de Angelini Pharma, el director del Departament Mèdic, Daniel Pérez, va subratllar que aquesta certificació “reflecteix com la humanització pot incorporar-se de manera efectiva als protocols clínics, fins i tot en àrees tan complexes com les infeccions bacterianes greus”.
Segons un estudi publicat en ‘The Lancet’, en 2021 es van registrar 4,7 milions de morts associades a la resistència als antimicrobians (RAM) i s’estima que en 2050 podrien produir-se fins a 91 milions de morts atribuïbles a aquesta causa. En aquest context, el projecte HUMANIZAcción cerca combinar la precisió en el tractament antiinfecciós amb una atenció més pròxima i respectuosa cap a les persones afectades.
L’informe recull mesures per a millorar la informació i formació dels professionals, fomentar la participació de pacients i famílies, atendre els factors psicosocials que influeixen en la recuperació i reduir l’estigma associat a les infeccions greus.
Amb aquesta certificació, l’Hospital Universitari 12 d’Octubre es converteix en un dels primers centres a integrar la humanització com a pilar en l’atenció a les infeccions bacterianes greus, reforçant el seu compromís amb una sanitat més humana i centrada en les persones.