L’Hospital Ruber i l’Hospital Universitari Dexeus, els millors per al cos diplomàtic

Ágora Diplomática, entitat de referència del cos diplomàtic acreditat a Espanya, ha reconegut l’Hospital Ruber Internacional, a Madrid, i l’Hospital Universitari Dexeus, a Barcelona, com els millors hospitals pels seus serveis hospitalaris a la comunitat diplomàtica.
El reconeixement subratlla l’excel·lència assistencial, la tecnologia mèdica d’avantguarda i l’atenció personalitzada que distingeixen l’Hospital Ruber Internacional a Madrid i l’Hospital Dexeus a Barcelona, i els converteixen en els centres sanitaris de referència per als mateixos diplomàtics; així com per atendre els residents internacionals i viatgers.
El president d’Àgora Diplomàtica, Pau Herrera, va destacar “la confiança i la qualitat humana de l’equip mèdic de l’Hospital Ruber Internacional i de l’Hospital Universitari Dexeus, així com el compromís amb la innovació i la seguretat del pacient”. Tots dos centres sanitaris tenen més de quatre dècades de trajectòria i una xarxa d’especialistes de prestigi internacional en múltiples disciplines mèdiques.
El reconeixement s’emmarca en la tasca que desenvolupa Àgora Diplomàtica a través del seu Healthdesk Diplomàtic, dedicat a apropar les institucions mèdiques i assistència al cos diplomàtic resident a Espanya. A més de ser un punt de trobada exclusiva per a diplomàtics que pretén fomentar les relacions institucionals, culturals i de cooperació entre el cos diplomàtic i les principals entitats públiques i privades del país.