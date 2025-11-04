L’Hospital Universitari Rei Joan Carles – integrat en la xarxa pública madrilenya- ha fet un nou pas en la seva trajectòria d’innovació mèdica i tecnològica al servei de la salut dels seus pacients en incorporar fa uns mesos a la seva cartera de serveis un sistema de cirurgia robòtica dirigit a intervencions de maluc i genoll que optimitza els resultats en salut i experiència de pacient, millora el postoperatori i escurça el temps de recuperació.
“Concretament, el nou equip frece al cirurgià eines per a augmentar la precisió en la col·locació de la pròtesi, la qual cosa hauria de redundar en una disminució del nombre de complicacions i reintervencions, així com la necessitat d’acudir al Servei d’Urgències després de la cirurgia. El seu ús també permet reduir encara més el dolor postoperatori i la necessitat de consum d’opiacis durant l’ingrés, escurçant el temps que el pacient ha de passar a l’hospital després de la intervenció; i disminueix la freqüentació a Urgències i el nombre de complicacions, reingressos i reintervencions després de la cirurgia”, explica el Dr. David Saez, cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’hospital de Móstoles.
“I, cosa que és més important: la planificació i execució quirúrgica més precises i controlades milloren els resultats objectius i subjectius dels nostres pacients -els PROMs i PREMs, acrònims, respectivament, de Patient-Reported Outcome Measures i Patient-Reported Experience Measures: resultats en salut i experiència reportats pels pacients)-”, afegeix l’especialista.
ROSA (acrònim, en anglès, de Robotic Surgical Assistant), nom del robot quirúrgic, “utilitza uns navegadors quirúrgics 3D que es col·loquen al pacient durant la cirurgia, dissenya un pla ajustat a aquest pacient en concret i ens ajuda a dur-lo a terme gràcies a la navegació tridimensional en temps real i a un braç robòtic guiat per intel·ligència quirúrgica”, assenyala el Dr. Saez, subratllant que “el sistema no opera només: és el cirurgià qui, en tot moment, realitza la intervenció i presa les decisions clíniques oportunes”.
A més, aquest assistent quirúrgic robòtic d’última generació a penes té criteris d’exclusió; en canvi, està indicat pràcticament per a qualsevol pacient que requereixi unes pròstesis primàries de maluc o genoll, i no requereix proves addicionals prèvies a la intervenció.
INTERVENCIONS
Des de la seva instal·lació a l’hospital el mes d’abril passat -és mòbil entre quiròfans-, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles ja ha intervingut més de 200 casos amb aquest sistema de cirurgia robòtica, obtenint resultats clínics satisfactoris, evolucions i percepcions positives i millors processos de recuperació.
Per a això, als doctors Saez i Pablo Páramo -cap associat aquest últim del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’hospital de Móstoles-, acreditats per al seu ús ja quan el robot va arribar al centre, s’han sumat nou cirurgians més que, després d’un període de formació específica en aquest sistema, ja poden operar amb ell. Actualment, tots els membres de la Unitat de Maluc i Genoll del citat servei estan acreditats per a utilitzar la plataforma quirúrgica, i hi ha dos professionals més en procés formatiu.
L’Hospital Universitari Rei Joan Carles dona cobertura sanitària a prop de 200.000 habitants de 18 municipis (Móstoles, Navalcarnero, Cadafal dels Vidres, San Martín de Valdeiglesias, Vila del Prat, Navas del Rei, Villaviciosa de Odón, Cendrosos, Fregues de Puerto Real, Pelayos de la Presa, Llogaret del Freixe, Sevilla la Nova, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Chapinería, Colmenar de Rierol i El Álamo).
L’Hospital disposa de 354 habitacions individuals, 18 dobles, 134 consultes, 36 llocs d’hospital de dia mèdic i 14 llocs de diàlisi. En l’àrea quirúrgica disposa de 17 quiròfans, un d’Urgències i un altre de cesàries, 6 sales de dilatació-paritori, 32 gabinets d’exploració, 78 llocs d’Urgències, 21 sales de radiologia, 10 posats neonatologia i 18 llocs d’UCI.