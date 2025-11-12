L’Hospital públic Universitari General de Villalba obté l’acreditació QH***￼￼

L’Hospital Universitari General de Villalba -hospital públic de la Comunitat de Madrid- acaba de tornar a confirmar el seu compromís amb la millora contínua de l’atenció que ofereix als seus pacients. I ho ha fet, a més, en la seva primera concurrència al sistema de reconeixement referent en aquest sentit a nivell nacional. Així es va confirmar ahir, amb la concessió a l’hospital villalbino de l’Acreditació QH*** (Quality Healthcare), el major nivell d’aquest indicador de qualitat, en reconeixement a la seva excel·lència en la qualitat assistencial, seguretat i eficàcia.
El segell, atorgat per l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS), va ser recollit per Marta de l’Olmo i el doctor Ignacio Maestre, gerent territorial i gerent, respectivament, de l’Hospital Universitari General de Villalba, de mans d’Alberto Pardo, subdirector general de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de la Comunitat de Madrid, en un acte que va congregar a Madrid a nombrosos representants del sector sanitari.
Amb la QH***, l’Hospital Universitari General de Villalba ha accedit directament al quart i màxim nivell d’acreditació de l’indicador d’excel·lència -un segell gradual abasta des del nivell d’accés al sistema (QH) fins al màxim nivell acreditable de la qualitat (QH + 3 estrelles)- en la seva primera concurrència a aquest sistema de reconeixement.
Com va destacar el IDIS en presentar el centre, l’hospital villalbino -inaugurat en 2014 i de complexitat mitjana- ofereix atenció sanitària en més de 30 especialitats mèdiques i quirúrgiques a uns 124.000 habitants del nord-oest de la Comunitat de Madrid, per al que compta amb més de 900 professionals, prop de 200 habitacions individuals i equipament de la més alta tecnologia sanitària.
Els seus eixos estratègics; al costat de la seva política compartida de Tracte i Tractament, dirigida a humanitzar i personalitzar l’assistència; valors diferencials com una clara aposta per la innovació, l’ús de les noves tecnologies, la digitalització i el treball en xarxa; eines pròpies com Casiopea (suport per a la Història Clínica Electrònica) i el Portal del Pacient (aplicació que constitueix la principal via de comunicació del pacient amb l’hospital i els seus professionals assistencials); així com la seva cerca constant de l’excel·lència -prova d’això són els segells amb els quals compte, com Madrid Excel·lent i EFQM 6 Stars-, són les seves característiques més destacables que li han portat, des de la seva obertura, a ocupar les primeres posicions en les Enquestes de Satisfacció de Pacients que anualment realitza el Servei Madrileny de Salut, així com el nivell més baix de reclamacions dels seus pacients.
RECONEIXEMENT
Per a de l’Olmo, qui després de recollir el segell al costat del Dr. Maestre, va dirigir unes palabas als assistents en representació de totes les institucions reconegudes, “és un privilegi recollir aquest segell en nom del treball, esforç i compromís dels professionals del nostre hospital, i un honor poder fer-lo, a més, en nom de totes les organitzacions premiades, sobretot pel grau d’excel·lència i rigor a nivell de qualitat i seguretat del pacient que implica”. I és que, com va assegurar, “només crear aquest espai, aquest segell, fa que tots cada any ens exigim una mica més per a estar a la seva altura”.
En aquest sentit, “i malgrat ser el més jove de la xarxa pública de la Comunitat de Madrid -l’any passat vam celebrar el nostre desè aniversari-, ens sentim grans per les nostres línies estratègiques: el nostre compromís amb l’experiència de pacient, amb fer una Medicina sostenible i eficient i amb cuidar la salut dels pacients”, va afirmar, afegint estar convençuda que és un propòsit compartit per tots els presents, com ho és l’aposta per la innovació i la tecnologia per a fer les coses millor i més ràpid, però també per a poder estar més prop dels pacients: cuidar-los, acompanyar-los i continuar mirant-los als ulls, que és el que ens diferencia i ens mou cada dia”.
“El Reconeixement QH -va indicar per la seva part Marta Villanueva, directora general de la Fundació IDIS- és un estímul clau perquè tant les entitats públiques com privades s’esforcin per aconseguir els estàndards més alts en qualitat assistencial i eficiència”. “Aquest reconeixement no sols posa de manifest el compromís amb l’excel·lència en l’atenció sanitària, sinó també amb la creació d’un entorn segur i accessible per als pacients, que respon de manera eficaç a les seves necessitats”, va afegir.
Actualment, 222 organitzacions assistencials públiques i privades compten ja amb el Reconeixement QH de la Fundació IDIS en alguna de les seves categories, que es distribueixen entre hospitals privats (41 per cent), centres d’especialitats i policlínicos privats (37 per cent), hospitals públics (16 per cent), mútues (5 per cent) i altres centres públics (0,4 per cent).
En l’edició d’enguany, després d’avaluar 129 sol·licituds (32 entitats per a aconseguir el segell per primera vegada; 23, per a millorar de categoria; i 74, per a renovar l’atorgat fa dues convocatòries), un total de 14 institucions han aconseguit per primera vegada el segell, cinc han renovat l’aconseguit en 2023 pujant de nivell, i set han millorat la categoria reeixida en edicions anteriors.