L’Hospital Universitari Infanta Elena, -hospital públic de la Comunitat de Madrid- va sumar tres nous avals al seu equilibro de resultats en determinades àrees i processos clínics en rebre el Premi Top 20 en la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, a més d’en altres dues àrees, en la XXVI edició del programa Top20, que cada any, des de fa més d’un quart de segle, atorga IQVIA per a reconèixer les bones pràctiques del sector hospitalari en funció de les àrees d’especialitat i criteris d’excel·lència.
Concretament, en l’edició d’aquest any dels guardons, en la qual han participat 190 hospitals de la xarxa publicoprivada espanyola de nombroses comunitats autònomes, i el lliurament de les quals es va celebrar a Madrid, reunint nombrosos representants de tot l’ecosistema sanitari del nostre país, l’Hospital Universitari Infanta Elena va rebre un total de tres premis que reconeixen la seva excel·lència hospitalària i van recollir els corresponents responsables de les àrees implicades.
Entre els reconeixements atorgats a la Infanta Elena, destaca el Premi Top 20 en la categoria de ‘Gestió Hospitalària Global’, dins del grup de ‘Hospitals públics grans’, que van recollir Marta de l’Olmo, gerent territorial de l’hospital; el doctor Jorge Short, gerent territorial adjunt; la doctora Adriana Pascual, directora mèdica; i Pilar de Gustín, directora d’Infermeria.
IQVIA va reconèixer també a l’hospital valdemoreño amb el Premi Top 20 en l’àrea de ‘Ronyó i Vies Urinàries’, dins dels ‘Hospitals amb nefrologia mèdica’, que va ser recollit pel doctor Adrián Husillos, cap del Servei d’Urologia; Beatriz Botrán, supervisora d’Infermeria del mateix servei; i la doctora Pascual.
Així mateix, el doctor Javier García Sanz i José Manuel Cecilia, especialista i supervisor d’Infermeria, respectivament, de l’UCI; i la Dra. Pascual van rebre el guardó Top 20 en l’Àrea d’“Atenció al Pacient Crític” en el nivell d’“Hospitals sense neurocirurgia”.
L’Hospital Universitari Infanta Elena ha guanyat els tres premis Top 20, destacant entre els 190 hospitals participants, públics i privats, de diferents comunitats autònomes, entre els quals s’han reconegut als més avançats i eficients, en funció de la seva grandària i gestió, en 11 àrees. Aquestes són les citades “Ronyó i Vies Urinàries” i “Atenció al Pacient Crític”, al costat de “Múscul-esquelètic”, “Sistema Nerviós”, “Cor”, “Respiratori”, “Pediatria”, “Dona”, “Urgències”, “Costos Hospitalaris” i “Digestiu” -especialitat aquesta última en la qual l’hospital valdemoreño també ha estat finalista-, a més de “Gestió Hospitalària Global”.
Segons explica l’organització, aquest programa està basat en indicadors objectius obtinguts a partir d’informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres reporten sobre els pacients hospitalitzats, i en el qual participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima; un procés de comparació en el qual els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen sobre la base de l’establiment de nivells segons la seva grandària i el seu grau d’especialització.