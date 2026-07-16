L’Hospital Universitari General de Villalba, hospital públic de la Comunitat de Madrid, ha afegit a la seva trajectòria d’excel·lència un nou aval estratègic orientat a la seguretat i la qualitat assistencial: el segell daurat de la Joint Commission International (JCI), l’acreditació internacional més exigent en l’àmbit sanitari, que certifica que tota l’atenció i els processos del centre estan orientats a la seguretat del pacient, la qualitat assistencial i la millora contínua.
Segons ha informat l’hospital, el distintiu s’ha concedit després d’una avaluació exhaustiva en què un equip internacional d’experts de la JCI va analitzar, de manera transversal i a principis de juny, tots els àmbits de l’organització, amb la participació activa de professionals de totes les àrees assistencials i no assistencials. La gerent territorial del General de Villalba, Marta del Olmo, ha assegurat que aquesta acreditació confirma “el nostre compromís inqüestionable amb la qualitat i la seguretat del pacient”.
“Aquest no és un assoliment qualsevol: és el reconeixement sanitari més exigent i prestigiós del món, que situa la feina de tots els professionals del nostre hospital com un referent internacional”, ha afegit Del Olmo. Segons ha destacat, darrere d’aquest segell “no hi ha cap fórmula màgica, sinó persones que han demostrat la seva passió, professionalitat i vocació en la manera de fer medicina i, sobretot, de tenir cura dels pacients”.
Per la seva banda, el director assistencial del centre, el doctor Jesús Fernández-Tabera, ha assenyalat que l’acreditació suposa “prestigi i reconeixement internacional, un impuls a la millora contínua i a l’eficiència organitzativa, i un reforç de la confiança en el nostre model de gestió”. La directora de Qualitat, Laura Alfaro, ha remarcat que l’avaluació, “fruit de l’esforç col·lectiu de tots els professionals de l’hospital”, ha posat de manifest la solidesa dels processos assistencials i de gestió, alhora que ofereix noves oportunitats per continuar avançant cap a l’excel·lència.
Pel que fa als pacients, principals beneficiaris del procés, el doctor Fernández-Tabera ha explicat que el segell representa “més seguretat, una atenció centrada en la persona, processos més fiables i, en definitiva, una assistència sanitària alineada amb estàndards d’excel·lència en qualitat i satisfacció del pacient”. En la mateixa línia, la subdirectora d’Infermeria i responsable de Seguretat del Pacient, Rebeca Muñoz, ha definit l’acreditació com “una garantia de confiança i de seguretat” que permet als pacients saber que són atesos en una organització compromesa amb una atenció segura, coordinada i centrada en la persona.
En la pràctica, això es tradueix en el compliment de les Metes Internacionals de Seguretat del Pacient establertes per la JCI, com ara la identificació inequívoca dels pacients abans de qualsevol procediment, la comunicació estandarditzada entre professionals, la seguretat en l’ús de medicaments d’alt risc, la implantació de protocols per garantir una cirurgia segura i la reducció del risc d’infeccions associades a l’assistència sanitària mitjançant la priorització de la higiene de mans.
A més, Muñoz ha destacat que el centre fomenta la participació del pacient en les decisions sobre la seva salut, garanteix el respecte als seus drets, la seva privacitat i la seva seguretat durant tot el procés assistencial, i treballa amb protocols basats en l’evidència científica, analitzant els incidents per aprendre’n i millorar contínuament.
Seguretat i qualitat
Pel que fa als professionals, la responsable de Seguretat del Pacient ha assegurat que la JCI “és molt més que una acreditació; és una manera de treballar” que reflecteix un canvi cultural en què pacients i professionals comparteixen l’objectiu d’oferir una atenció cada cop més segura i de més qualitat. Entre els beneficis, ha destacat la implantació de protocols basats en l’evidència, el reforç de la cultura de seguretat i la implicació dels equips en la millora de l’assistència.
“Más enllà de l’acreditació, el més important és tot el que aprenem i millorem durant el camí per aconseguir-la”, ha afirmat Muñoz, que ha explicat que el procés ha permès evolucionar d’un model reactiu a un de proactiu, en què els riscos s’identifiquen, s’analitzen i es resolen abans que afectin els pacients.
Segons la seva opinió, disposar d’un marc comú en què tots els professionals saben què han de fer, com ho han de fer i per què és important actuar d’una determinada manera redueix la variabilitat, millora la coordinació entre equips i afavoreix una atenció més segura i eficient. A més, el procés de preparació per obtenir el segell ha servit per revisar i optimitzar procediments, potenciar el treball multidisciplinari, reforçar la cultura de seguretat, millorar la comunicació entre serveis i orientar la gestió cap a la millora contínua.
La directora de Qualitat ha afirmat que la valoració global de l’informe de la JCI “és molt positiva” i reconeix l’elevat grau de compliment dels estàndards avaluats i la maduresa del sistema de qualitat i seguretat implantat. Durant una setmana, els avaluadors van revisar aspectes com la gestió dels riscos, la continuïtat assistencial, la seguretat dels medicaments, el control d’infeccions, la preparació davant emergències, la formació dels professionals o la qualitat de la documentació clínica, i van destacar el “ferm compromís institucional amb la millora contínua i la disponibilitat de nombroses bones pràctiques alineades amb els estàndards internacionals”.
L’informe també posa en relleu l’existència de programes consolidats de qualitat i seguretat, la implicació multidisciplinària dels professionals, el desenvolupament de processos estandarditzats d’avaluació i millora, la bona gestió de les àrees clíniques i de suport i una cultura organitzativa orientada a la seguretat i la millora contínua. Tot plegat ha permès obtenir “l’acreditació internacional JCI en una primera inspecció amb resultats excel·lents”.
Per a Marta del Olmo, “l’obtenció d’aquest segell no és el final del camí, sinó l’inici d’una nova etapa en què cada dia continuarem treballant com si fos un dia Joint Commission”.