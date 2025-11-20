L’Hospital Universitari General de Catalunya ha implementat en el seu centre l’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ECOE) una metodologia d’avaluació pràctica i estandarditzada que simula situacions clíniques reals per a avaluar les competències tècniques i de decisió, el raonament clínic i les habilitats comunicatives dels professionals del seu Servei d’Urgències.
Segons va informar l’Hospital, per a la seva posada en marxa, el centre ha col·laborat amb el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (Socmue).
L’objectiu és garantir la formació continuada del seu equip d’Urgències i afavorir el desenvolupament de les seves competències i habilitats, assegurant l’excel·lència en la qualitat assistencial i l’atenció al pacient. En paraules del doctor Joan Izquierdo Casas, gerent del centre, “l’Hospital Universitari General de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva vocació pionera i la seva aposta per la innovació. Amb la posada en marxa d’aquesta metodologia fem un pas més en el nostre compromís amb la millora contínua i l’excel·lència assistencial”.
L’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ECOE) ha consistit en un circuit de 14 estacions pràctiques adaptades al perfil dels professionals d’Urgències hospitalàries. En aquesta primera edició han participat 28 professionals del Servei d’Urgències, a situacions clíniques simulades amb actors i simuladors mèdics, disposant de 10 minuts per a aplicar els seus coneixements i habilitats davant avaluadors acreditats, segons ha detallat el centro en un comunicat aquest dimecres.
AVALUACIÓ AVALADA
Un equip d’experts del Col·legi de Metges de Barcelona i de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències ha estat l’encarregat de dissenyar aquesta proposta que permet mesurar, de manera homogènia i rigorosa, les capacitats dels metges a través d’una sèrie de proves desenvolupades en diferents escenaris clínics simulats d’alta fidelitat i, per part seva, el Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) del CoMB ha estat el responsable de l’organització operativa del projecte.
La vicepresidenta del CoMB i presidenta de la Socmue, Mireia Puig, va explicar que els escenaris clínics es basen en casos freqüents dins del context hospitalari, i l’avaluació es realitza a partir de rúbriques validades que tenen en compte el coneixement, la competència, l’actuació i la pràctica en diferents àmbits, com la comunicació, la presa de decisions, el raonament clínic o les habilitats tècniques, entre altres
Els resultats obtinguts de l’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada serviran perquè l’Hospital Universitari General de Catalunya i el Col·legi de Metges de Barcelona elaborin conjuntament plans formatius personalitzats perquè els seus professionals puguin continuar desenvolupant les seves competències i enfortir el seu creixement professional.
“Des de la nostra experiència i el nostre compromís amb l’excel·lència en la pràctica clínica, podem dissenyar propostes de ECOE específiques sempre amb l’objectiu final de garantir la seguretat i la qualitat assistencial a través d’una avaluació justa i objectiva”, va afirmar el doctor Jaume Sellarès, vicepresident del CoMB.
Així mateix, el gerent de l’Hospital Universitari General de Catalunya, del grup Quirónsalud, sosté que és una eina molt valuosa per a mesurar l’acompliment en situacions reals i continuar creixent com a equip. “Ens permet observar com apliquem el coneixement en la pràctica i detectar oportunitats de millora que es tradueixen en una atenció més segura, eficient i de major qualitat per al pacient”, va valorar.
L’Hospital Universitari General de Catalunya ha implementat en el seu centre l’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ECOE) una metodologia d’avaluació pràctica i estandarditzada que simula situacions clíniques reals per a avaluar les competències tècniques i de decisió, el raonament clínic i les habilitats comunicatives dels professionals del seu Servei d’Urgències.