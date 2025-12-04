L’experiment social ‘the moVIHe’ evidència l’estigma que persisteix entorn del VIH

L’experiment social ‘the moVIHe’ ha evidenciat l’estigma i desconeixement que persisteix entorn del VIH en la setmana en la qual es commemora el Dia Mundial del VIH. La iniciativa cerca visibilitzar la realitat dels qui viuen amb el virus a través de tres curtmetratges.
Segons va informar l’organització, prop de 40 milions de persones viuen amb el virus a tot el món, mentre que a Espanya es notifiquen al voltant de 3.200 nous diagnòstics anuals. Malgrat els avanços científics en tractament i prevenció, les persones amb VIH enfronten l’estigma com el seu major desafiament.
La iniciativa ‘the moVIHe’ es presenta com una oportunitat única per a visibilitzar la realitat dels qui viuen amb VIH. Els tres curtmetratges es basen en testimoniatges de 14 participants i reflecteixen com el desconeixement i els prejudicis continuen afectant les seves vides. L’esdeveniment es va convertir en espai de reflexió sobre les barreres socials persistents.
Dirigit per la doctora Inmaculada Jarrín i secundat per Gilead Sciences, ‘the moVIHe’ té com a objectiu donar a conèixer una visió més humana, actual i rigorosa sobre el VIH. Els testimoniatges compartits van permetre reflexionar sobre mites com la relació del VIH amb la mort, la promiscuïtat o l’exclusivitat homosexual que influeixen en la percepció social.
Estigma sense cura
Carmen Martín, presidenta de Cesida i persona amb VIH, va ressaltar la importància de sensibilitzar a la societat sobre el respecte als drets de les persones amb VIH. Va emfatitzar que “té tractament, però que l’estigma, que persisteix fins i tot en les famílies, no té cura”. Va advocar per continuar generant conversa i consciència per a erradicar la discriminació.
Malgrat l’efectivitat dels tractaments antiretrovirals, la falta d’informació i els prejudicis porten a moltes persones a viure ocultes. Aquestes persones no accedeixen als avanços que podrien millorar significativament la seva qualitat de vida, segons van subratllar els especialistes presents en la presentació.
La doctora Concha Amador, especialista en malalties infeccioses, subratlla que la desinformació no sols alimenta la por i la discriminació. També retarda els diagnòstics i allunya als pacients de l’atenció mèdica, la qual cosa agreuja la situació de les persones afectades pel virus.
Eina de reflexió
‘The moVIHe’ es planteja com una eina de sensibilització i també com una invitació a la reflexió sobre la necessitat urgent de reduir l’estigma. La iniciativa cerca fomentar l’empatia i la informació precisa sobre el VIH en la societat actual.
És crucial que les persones amb VIH tinguin espais on puguin compartir les seves pors, preocupacions i avanços en el seu tractament. Aquests espais han de permetre fer-ho sense el temor a ser jutjades o rebutjades per la seva condició de salut.
Els organitzadors van considerar que iniciatives com aquesta són fonamentals per a combatre els prejudicis existents. La visibilització de testimoniatges reals ajuda a humanitzar una realitat que afecta milions de persones a tot el món i que requereix major comprensió social.