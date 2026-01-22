Espanya ha fet un gir estructural en la seva política de defensa. Dels prop de 35.000 milions d’euros adjudicats en contractes militars durant 2025, més de 21.000 milions d’euros -en concret 21.064 milions- han estat gestionats per empreses espanyoles, la qual cosa equival a aproximadament el 60% del total. El 40% restant -uns 14.000 milions- ha anat a parar a grans grups europeus. El repartiment reflecteix un canvi estratègic deliberat del Govern: prioritzar la sobirania industrial i tecnològica nacional en un context de creixent tensió geopolítica.
El nucli d’aquesta inversió el lideren Indra, Navantia i l’eix Indra-Escribano, que concentren conjuntament més de 19.000 milions d’euros en adjudicacions. Al seu voltant s’ha consolidat un ecosistema industrial espanyol cada vegada més ampli i especialitzat, en el qual destaquen Urovesa, Sapa, Instalaza, Iturri, Cipherit-*Epicom o Rodríguez López Auto. En conjunt, aquestes companyies configuren ja una cadena de valor completa, des de vehicles i munició fins a sistemes electrònics, ciberdefensa, comunicacions i propulsió.
Indra és la signatura que està exercint un efecte tractor sobre l’ecosistema de la indústria de defensa nacional, quedant a la seva mà el lideratge industrial del sector a Espanya. Així, ha estat un dels grans protagonistes en captació de contractes. Entre els contractes reeixits més elevats per la companyia estan el subministrament de sistemes d’artilleria autopropulsada sobre cadenes (de 4.554 milions d’euros) i sobre rodes (de 2.686 milions d’euros).
A més, la companyia lidera el consorci Tess Defence -del qual controla un 51%-, responsable de la fabricació del vehicle blindat 8×8 Drac, amb un contracte valorat per uns 2.000 milions d’euros.
Entre les signatures històriques nacionals especialitzades en el sector, Urovesa s’ha adjudicat més de 420 milions d’euros, entre ells el subministrament de vehicles d’exploració i reconeixement terrestre per 321 milions.
Programes complementaris internacionals
Enfront d’aquest bloc nacional, la indústria europea manté un pes rellevant -uns 14.000 milions d’euros, el 40% del total- liderat per Airbus, a més de grups com Rheinmetall, Safran o Iveco Defence. El seu paper, no obstant això, és cada vegada més complementari i enfocat a programes concrets, mentre el lideratge industrial i la integració tecnològica es concentren creixentment en mans espanyoles.
En el cas d’Airbus s’ha adjudicat contractes per prop de 8.300 milions d’euros. Entre ells destaquen el Sistema Integrat d’Entrenament per 2.600 milions que substituirà al F5. A més, la signatura francesa s’ha fet amb els contractes d’adquisició de 50 helicòpters lleugers multipropòsits (per 1.975 milions), la compra d’helicòpters NH90 (per 1.700 milions) i el Nou Sistema Integraod d’Ensenyament en Vol (per 1.210 milions).
Aquest nou repartiment no és conjuntural. Respon a una estratègia d’Estat impulsada des de La Moncloa i el Ministeri de Defensa: que l’increment històric del pressupost militar -derivat dels compromisos amb l’OTAN i del nou ordre de seguretat europeu- generi capacitat industrial pròpia, ocupació qualificada i control sobirà de sistemes crítics, evitant dependències tecnològiques a llarg termini.
Espanya ha deixat d’actuar com un mer comprador de material militar per a convertir-se en arquitecte industrial de la seva defensa. Les dades de 2025 confirmen que el gir ja s’ha produït: la sobirania militar espanyola ja no és només un objectiu polític, sinó una realitat econòmica mesurable en milers de milions d’euros.