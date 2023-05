L’Estat i el Japó fan pinya en la cita mundial més gran de ‘foodtech’

F4F-Expo FoodTech, l’esdeveniment tecnològic global on descobrir les últimes innovacions i solucions que estan transformant el sector de l’alimentació, celebra aquesta setmana la seva tercera edició al BEC de Bilbao, on, fins aquest dijous, se’n donaran cita més de 7.000 congressistes situant Euskadi com a referent mundial de la innovació foodtech.

Aquesta edició de F4F-Expo FoodTech compta amb el Japó com a país convidat i ha congregat la delegació d’empresaris més gran del sector alimentari japonès. Koji Miyaura, director general al Departament de Noves Empreses i Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Silvicultura i Pesca (MAFF) del Japó, s’ha mostrat agraït per la presència a F4F2023. “Hem posat molta il·lusió en la nostra participació en aquest esdeveniment i esperem que sigui un èxit”. Durant tres dies, més de 80 empreses japoneses presentaran les seves últimes innovacions al sector de l’alimentació que estan triomfant al país nipó.

La indústria alimentària hi juga un paper clau per al desenvolupament de l’estat espanyol, que es posiciona com la quarta potència agroalimentària en l’àmbit europeu i la desena a escala mundial. Així ho va posar en relleu durant la inauguració de la tercera edició Elisa García, directora executiva d’Invest in Spain de l’ICEX, que va afirmar “Espanya és, sens dubte, una potència alimentària que seguirà sent-ho si la innovació es troba a la base del nostre creixement”. “Estem convençuts que som una foodnation i Bilbao és una footechcapital”, afegeix la directiva.

Per part seva, Isabel Bombal, directora General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària, ha destacat la importància de formar part d’aquest fòrum per la rellevància del sector agroalimentari que representa el 10% del Producte Intern Brut del país. Després d’afirmar que la indústria és una de les principals fonts d’ocupació del país, Bombal va recordar els instruments de suport a la innovació al sector com la llei de startups, el pla de fons de la Unió Europea per a la transformació digital i els instruments sectorials com el PERTE agroalimentari.

Javier Dueñas, president de F4F – Expo Foodtech i CEO de Campofrío, destaca la importància d’explicar una estratègia integral adaptada a les circumstàncies per respondre als desafiaments del sector: el creixement imparable de la població fins al 2050, la necessitat d’augmentar la producció de aliments en un 70% i la preocupació per la sostenibilitat i l’escalfament global. “És fonamental revisar els models de negoci, reduir la dependència dels recursos naturals i buscar nous ingredients per aconseguir una dieta equilibrada”, va remarcar. Precisament, durant aquests dies F4F – Expo Foodtech mostra casos d’èxit que responen a les exigències d’un sector en constant evolució. “El sector assumeix la responsabilitat de liderar els pròxims anys, aprofitant la innovació i la tecnologia per millorar-ne l’eficiència. Les noves tecnologies, com la robòtica i la intel·ligència artificial, juguen un paper fonamental en la promoció de la circularitat”, conclou Dueñas.

BILBAO

Durant la sessió d’inauguració de l’esdeveniment, el viceconseller d’Agricultura, Pesca i Política Alimentària del Govern Basc, Bittor Oroz, va destacar la col·laboració de l’administració juntament amb les entitats organitzadores com a factor rellevant per a la celebració de F4F – Expo Foodtech, que aborda els nous reptes del sector alimentari. “Ens enfrontem a múltiples desafiaments, alguns impensables fa tot just quatre anys, com els problemes a la cadena de subministrament i l’escassetat d’aigua. Tot i això, comptem amb el coneixement, la tecnologia i el talent necessaris per superar-los”, indica.

Per part seva, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament de Bilbao, XabierOchandiano, ha recordat que, gràcies a la transformació de les últimes dècades, “Bilbao s’ha convertit en la capital de la tecnologia alimentària. Ara ens trobem definint l’etapa següent de transformació, on Bilbao aposta per convertir-se en una ciutat avançada, enfortint la transformació tecnològica digital i promovent la sostenibilitat”. A més, va indicar el desenvolupament de polítiques estratègiques que han posicionat la ciutat com un focus atractiu amb grans oportunitats per a la inversió al sector.

També va posar el focus en les oportunitats F4F – Expo Foodtech, la diputada de Promoció Econòmica de la Diputació Foral de Biscaia, Ainara Basurko, que va reconèixer a l’esdeveniment com “una excel·lent oportunitat per intercanviar idees i avançar en aquest sector arrelat a la nostra regió, que aposta per la innovació i la qualitat”. Com a exemple de la indústria, Basurko va esmentar “el pol alimentari al parc tecnològic, que busca atraure talent emprenedor, així com el teixit empresarial foodtech”, i va fer valdre el treball col·laboratiu entre empreses, institucions i entitats.

Finalment, com a representant d’Andalusia, regió convidada d’aquesta tercera edició, Carmen Cristina del Toro, directora general d’Indústries, Innovació i Cadena Agroalimentària de la Direcció General de Citoliva, aplaudeix la celebració d’aquest fòrum internacional per “la importància de la transferència de coneixement en matèria d’innovació, especialment en aquesta ciutat que ha estat símbol del desenvolupament industrial a tot Espanya”.

TENDÈNCIES

Amb la celebració de la tercera edició de F4F – Expo Foodtech a Bilbao, l’esdeveniment internacional es consolida com l’escenari ideal per descobrir les darreres tendències per a la indústria de l’alimentació i les begudes.

Un total de 372 experts nacionalment i internacional abordaran al congrés Food 4 Future World Summit les estratègies clau per fer front als reptes del sector i compartiran les seves experiències i casos d’èxit quant a l’aplicació de l’automatització i la robòtica, la transició a la indústria 4.0, la millora de la sostenibilitat a la indústria alimentària i la demanda de nous aliments plant-based. Tot això a través de diferents agendes per a cada segment de la indústria i perfil professional.

El congrés també acollirà un any més l’European Foodtech Nations Summit, que aplega regions europees pioneres en tecnologia alimentària per compartir les estratègies d’innovació i digitalització, i l’EIT Food Innovation Forum, el fòrum anual d’innovació organitzat per EIT Food.