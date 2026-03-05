L’esperança de vida a Espanya supera els 84 anys

Espanya se situa entre els països més longeus del món. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’esperança de vida en néixer ja supera els 84 anys. La dada consolida un avenç demogràfic històric, però també obre un nou debat sanitari: com prevenir que aquests anys addicionals es visquin sense malaltia o dependència.
La conversa científica ha evolucionat. El focus ja no és únicament en el tractament, sinó en la prevenció. Al seu informe ‘World report on ageing and health’ (2015), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’envelliment saludable com el procés de desenvolupar i mantenir la capacitat funcional que permet el benestar a la vellesa, i subratlla que aquesta capacitat depèn en gran manera dels entorns físics i socials, a més de les característiques individuals. És a dir, no només importa quan vivim, sinó en quines condicions ambientals i funcionals ho fem.
Segons estudis preclínics, l’envelliment no és només una qüestió genètica, sinó el resultat de la interacció continuada entre els gens i l’entorn. Factors com la qualitat de l’aire, el descans, el nivell d’estrès, l’alimentació o l’exposició a contaminants influeixen directament en com envelleixen les cèl·lules.
Aquest conjunt de factors és anomenat: exposoma, i avui es considera clau per entendre per què persones amb perfils genètics similars envelleixen de manera molt diferent. Dormir malament de forma crònica, respirar aire amb alta càrrega de partícules o viure en un estat constant d’estrès accelera processos com ara la inflamació cel·lular i l’estrès oxidatiu, estretament relacionats amb l’envelliment prematur.
En aquest context, certes línies de recerca estan centrades a analitzar com millorar la regeneració cel·lular de manera passiva durant el descans nocturn, un moment clau en què l’organisme repara teixits i equilibra funcions metabòliques. Tecnologies pioneres treballen en aquest camp, per exemple: Biow treballa desenvolupant solucions orientades a optimitzar l’entorn del descans com a part d’una estratègia preventiva més àmplia. Se centra a enriquir la càrrega energètica de l’aire de manera controlada, emetent energia biodisponible, modulant l’exposoma.
L’augment de l’esperança de vida és un èxit indiscutible. El desafiament ara és reduir el temps viscut amb limitacions funcionals. La prevenció, entesa com la capacitat d‟intervenir abans que aparegui la malaltia, es perfila com l‟eina clau per aconseguir-ho.