L’Espanyola, marca líder en olives de taula, ha llançat una nova versió del seu clàssic aperitiu en la qual aposta pel farciment de Anxoves de l’Escala, la històrica conservera catalana. D’aquesta manera, els consumidors disposen a partir d’ara d’una versió ‘premium’ que connecta amb les arrels de la Costa Brava.
Aquesta innovació de L’Espanyola arriba al consumidor unint “tradició i qualitat”, segons va informar l’empresa en un comunicat. Aquesta novetat inclou un format nou en comptar amb olives de calibre superior (major grandària), que “intensifiquen l’experiència en conjugar-se amb el farciment de les conegudes Anxoves de l’Escala”.
“Estem encantats de continuar innovant i enriquint les propostes per als aperitius, i aquest llançament suposa l’oportunitat de portar al mercat una proposta diferencial. Aquesta unió, a més, fomenta les sinergies entre dues companyies històriques molt reconegudes pels consumidors, que han mantingut la tradició artesana i s’enorgulleixen del seu esperit Mediterrani”, va dir el director general de L’Espanyola, Sergio Alberola.
“És una estupenda notícia que els amants de les anxoves més benvolgudes a Catalunya puguin ara gaudir-les també en el farciment de les olives que porten 85 anys, com nosaltres, conquistant les llars; és un orgull per a totes dues marques llançar un producte de qualitat superior”, va subratllar el director general de Anxoves de l’Escala, Enric Fanlo.
L’Espanyola va indicar que així continua apostant pel llançament d’innovacions que impulsin i reforcin el mercat de l’aperitiu, per al qual l’oliva és un component essencial. Més enllà del seu sabor, la seva riquesa en antioxidants, fibra i àcids grassos saludables la converteixen en una “excel·lent opció”.
Les noves olives de L’Espanyola al costat de Anxoves de l’Escala s’uneixen a altres innovacions reeixides dels últims mesos, com les farcides de gilda, les amanides ‘Sabors de l’Alhambra’ i Olimole, el guacamole d’olives que recentment ha arribat a grans superfícies.