L’Escuderia Prime fa pòdium a la competició de Kart Royale a Granada

L’Escuderia Prime fa pòdium aquest dissabte a la primera edició de Kart Royale a Granada. Amb Lola Lolita al capdavant, l’escuderia, que també va comptar amb la participació dels creadors de contingut Sofia Surfers i Álvaro Suárez com a part de l’equip, va quedar en segon lloc després de McAuto, en aquesta competició de karts 100% elèctrics que fusiona l’adrenalina del motor elèctric amb elements de l’univers ‘gamer’, traslladat. Va completar el pòdium en tercera posició l’Escuderia Green Lanterns.
Els carrers de Granada s’han convertit avui en un circuit urbà de 738 metres, amb carreres que van recórrer llocs tan emblemàtics com Puerta Real, Carrer Ganivet o la Plaça Mariana Pineda. Els pilots de les diferents escuderies van competir en curses plenes d’emoció, i l’Escuderia Prime, amb la combinació de velocitat i destresa, va demostrar ser una de les més ràpides.
Amb el seu segon lloc al pòdium a Kart Royale, Amazon reafirma el seu compromís amb la velocitat i la rapidesa en els seus enviaments. La companyia, patrocinadora oficial de la competició amb l’Escuderia Prime al capdavant, segueix “apostant per ser cada cop més ràpids en els seus processos de lliurament”.
“Estem molt feliços de la victòria de l’Escuderia Prime, sens dubte el nostre equip liderat per Lola lolita ha estat tan ràpids com els nostres enviaments Prime”, va afirmar Carmen Nestares, vicepresidenta de Màrqueting i Prime a Amazon.
“Sabem que el lliurament ràpid i gratuït és un dels serveis més valorats pels nostres clients i és un dels principals beneficis de la subscripció Prime. Per això, continuem innovant i invertint per accelerar encara més les nostres entregues”, va afegir.
El 2024, Amazon va batre el seu propi rècord de lliuraments ràpids per als clients Prime, amb més de 9.000 milions d’articles entregats el mateix dia o l’endemà a tot el món, i més de 160 milions d’articles en el cas d’Espanya, un 10% més que l’any anterior.
A més, el 2024, els clients Prime a Espanya van estalviar, de mitjana, més de 115 euros en lliuraments ràpids i gratuïts, més del doble que el preu de la subscripció Prime anual.
Els clients Prime a Espanya es beneficien de lliuraments ràpids i gratuïts, fins i tot el mateix dia gràcies al servei ‘Entrega hoy’. Aquest servei, que permet rebre el mateix dia comandes elegibles d’import igual o superior a 29 euros, ja està disponible a 16 ciutats espanyoles.
Entre els productes més populars amb ‘Entrega hoy’ d’aquest estiu hi ha dispositius Amazon com el Fire TV Stick, productes bàsics com les tovalloletes per a nadó o les càpsules de cafè, i articles de cura personal, com ara suplements o protectors solars.