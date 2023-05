Les varietats de llegum de Pastas Gallo, producte alimentari més innovador

Les varietats Gallo Nature 100% Llegum que Grupo Gallo va llançar l’any passat al mercat han estat reconegudes com el producte agroalimentari més innovador del 2022 pels premis ‘Qcom.es’. La publicació especialitzada en la difusió de l’activitat de la indústria agroalimentària i les novetats sobre productes alimentaris a Espanya ha celebrat la desena edició dels seus premis. Amb la finalitat de revertir les barreres que frenen el consum d’aquest aliment a Espanya, Pastas Gallo va treballar a la nova gamma Gallo Nature 100% Llegum amb quatre varietats de pasta elaborades amb un sol ingredient a base de llentia vermella, cigró i pèsol. Amb aquesta proposta, la marca va posar a l’abast de les famílies una nova i deliciosa manera de menjar aquest aliment, contribuint a reduir aquelles barreres que tradicionalment n’han frenat el consum.

La nova gamma Gallo Nature 100% Legumbre se circumscriu a l’aposta estratègica com a marca fabricant per desenvolupar categories d’alimentació saludable i per la contribució real i efectiva com a empresa líder del sector agroalimentari espanyol al canvi de paradigma cap a un sistema alimentari més saludable i just.

En aquest sentit, es va expressar Montse Santafé, Màrqueting Manager d’Healthy Food a Grupo Gallo, que va recollir el premi juntament amb Jaume Armengol, responsable d’Innovació de la planta ubicada a Esparreguera (Barcelona) que la companyia destina en exclusiva a l’elaboració i innovació de varietats Sense Gluten des del 2014: “Per Grupo Gallo la innovació és una de les principals palanques de creixement de la companyia i aquest premi és un reconeixement al talent i al treball en equip que moltes vegades és l’esforç de mesos o fins i tot anys”.

Conscients de la necessitat de contribuir a l’increment del consum de llegums -els experts en nutrició adverteixen sobre la necessitat de duplicar els paràmetres actuals, situats a 2,5 kg/persona a l’any-, l’equip d’innovació de Grupo Gallo es va posar mans a la massa per crear una manera de menjar llegum gaudint de la millor pasta.

“Amb Gallo Nature 100% Llegum cobrim una necessitat alimentària impulsant el consum dels llegums, que són font del percentatge més gran de proteïna vegetal. A Espanya només consumim una quarta part de les racions recomanades. Amb Gallo oferim un producte ràpid de cuinar, versàtil i deliciós que agradarà fins i tot als més petits de la casa”, conclou Montse Santafé.