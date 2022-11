Les tecnològiques segueixen al capdavant de la contractació

La indústria tecnològica es manté com a gran contractadora malgrat la inestabilitat actual i prediu que per als últims mesos de l’any haurà augmentat el seu volum de fitxatges en un 17%, segons assenyala l’últim informe de Manpowergroup.

El mateix document, que recull les intencions de reclutament per geografia, tipus i grandària d’indústria, entre altres categories, també avança quin serà el volum de contractacions en les empreses de gran grandària. Les companyies amb més de 250 treballadors preveuen un creixement del 7%, com demostren les dades de Telefónica, Minsait i Deloitte.

Telefónica va tancar 2021 amb més de 1.100 treballadors a Espanya, íntegrament amb contracte fix, segons el Rànquing d’Empreses de l’Economista. Amb presència en 24 països, compta amb una mitjana de 110.000 empleats a nivell mundial per a complir la seva “missió de fer el món més humà connectant la vida de les persones”, segons la mateixa companyia.

Amb la condició d’atreure a totes les persones que necessiten, advoquen per la diversitat i inclusió com a element clau de la seva estratègia de connexió de talent i amb programes per a potenciar l’aprenentatge continu.

Minsait, la companyia de transformació digital i TU de Indra, es consolida com el major ocupador de perfils tecnològics a Espanya reafirmant el seu compromís de tancar aquest 2022 amb 4.000 contractacions noves, incloent-hi persones sense experiència amb formació STEM.

Actualment, el 30% de la seva plantilla procedeix de graus formatius i el 70% de la universitat. Les noves incorporacions formaran part de la seva plantilla de més de 42.000 professionals TU a nivell global, el 50% d’ells situats a Espanya. Minsait destaca no solament per ser la major contractadora tecnològica a Espanya, sinó també per mantenir uns nivells de rotació per sota del sector.

Deloitte, signatura líder en consultoria, turó l’any fiscal el maig passat amb 3.000 contractacions demostrant que els nivells de captació es mantenien i milloraven després de la crisi de la COVID-19.

En les grans consultores, a part dels perfils tecnològics més buscats com a enginyers informàtics i de telecomunicacions, també s’aposta per matemàtics, estadístics i físics. Els millors titulats en dret i econòmiques també solen ser triats.

PERFILS MÉS BUSCATS

Dins del sector tecnològic, les persones més buscades a Espanya són els especialistes en ciberseguretat, arquitectes blockchain, desenvolupadors de programari i web; enginyers de xarxes; Digital Project Managers; consultors tècnics i analistes de dades.

Aquests perfils són altament demandats principalment per la massiva adopció del Cloud de les empreses. El ràpid avanç de les tecnologies i els avantatges que implica la transformació digital en molts sentits ha provocat que les companyies que no s’havien sumat a la digitalització ho facin ara. Per a això, és bàsic comptar amb experts que puguin assegurar que el procés es fa de manera òptima i eficient.

També es busca persones amb coneixements tecnològics tradicionals, com Java, Data, Python i Mobilitat, o més capdavanters, com serien els casos de tecnologies com Appian, Power Platform o Google Document Artificial Intelligence. L’objectiu és que aquests nous professionals recalin en projectes de ‘low code’, hiperescaladores, cloud data, phygital, mitjans de pagament i ciberseguretat, entre altres.