Les segones residències pateixen més del doble d’intrusions que les habituals

Les segones residències sofreixen més del doble d’intrusions que els habitatges habituals, segons el segon informe de l’Observatori de Securitas Direct ‘La seguretat en les llars espanyoles’, que revela la percepció de la seguretat dels habitatges, les zones més segures d’Espanya per a aquestes, així com els patrons d’ús i preocupacions per a aquells que tenen segones residències.

Basant-se en un percentatge que combina el nombre de salts d’alarma reals i intrusions per les zones ateses per la Central Receptora d’Alarmes de Securitas Direct sobre els 1,9 milions d’instal·lacions que té a Espanya, l’Observatori Securitas Direct destaca les zones més segures d’Espanya per a tenir un habitatge.

En aquest sentit, les comunitats autònomes amb menor volum d’intrusions en habitatges són Galícia, Astúries, Canàries, Castella-la Manxa i Aragó. En la seva anàlisi per províncies, l’Observatori Securitas Direct indica que la Corunya, Lugo, Àvila, Guadalajara i Ciudad Real són les províncies amb menor volum d’intrusions.

Segons l’acabat de llançar informe, el 19% dels espanyols té una segona residència i el 17% té dos o més. Quant a les zones on se situen les mateixes, sis de cada deu enquestats tenen el seu segon habitatge en una zona rural o en el camp, mentre que el 44% restant la té a la platja. Els propietaris d’aquestes segones cases són residents majorment de la zona sud del país.

L’informe també llança llum sobre l’assiduïtat amb la qual es visita aquest tipus d’habitatges. I és que a pesar que, en general, les segones residències passen la major part de l’any buides, gairebé un 41% afirma visitar-les en períodes vacacionals llargs -vacances d’estiu, Nadal, ponts o festius llargs-. Gairebé el 27% fa ús d’elles de forma més freqüent durant els diferents caps de setmana de l’any i un tercer grup, del voltant d’un 10%, sol anar almenys una vegada al mes.

D’altra banda, 2 de cada 3 dels enquestats afirmen que els preocupa la seguretat de la seva segona residència i un 44% considera que les mateixes estan en major risc ara en comparació amb fa uns anys. L’estudi també apunta que la principal preocupació entorn d’aquesta mena d’habitatges són les ocupacions, amb 32 punts més que en el cas dels habitatges habituals.

Aquesta preocupació impacta en els motius pels quals es contracta una alarma per a protegir aquest tipus d’habitatges. Un 94% dels enquestats indica que ha posat o posaria una alarma en el seu segon habitatge per a evitar ocupacions, el 90% per a evitar un robatori o intrusió quan està fora de casa i el 84% també per a evitar robatoris o intrusions, però estant a casa. L’11% instal·laria una alarma per a veure què succeeix a casa en tot moment, seguit del 8% per a demanar ajuda en cas d’emergència i el 7% per a comptar amb un vigilant que pugui acudir quan el propietari no pugui.

La instal·lació d’alarmes per a protegir els segons habitatges està quatre punts percentuals per sobre de la contractació en residències habituals.