Les recomanacions de seguretat al volant guanyen pes davant de l’inici dels desplaçaments de Setmana Santa

La Direcció General de Trànsit (DGT) activa divendres a les 15.00 hores, 27 de març, la primera fase de l’operació especial de Setmana Santa, un dels dispositius de mobilitat més rellevants de l’any, davant la previsió d’un fort increment de desplaçaments per carretera coincidint amb un dels períodes festius amb més mobilitat dins del territori nacional.
Aquest operatiu es dividirà en tres grans moments. La primera fase es desenvoluparà des de la tarda del divendres 27 fins a la mitjanit del diumenge 29 de març. La segona, de més intensitat circulatòria, començarà dimecres 1 d’abril al migdia i s’estendrà durant el dijous 2. Per la seva banda, l’operació tornada es concentrarà entre el dissabte 4 i el diumenge 5 d’abril.
Segons les previsions comunicades per la DGT, al llarg de tota l’operació especial de Setmana Santa se superaran els 17 milions de moviments de llarg recorregut per carretera fins a la mitjanit del dilluns 6 d’abril. Mentre que només en aquesta primera fase, entre el divendres 27 i el diumenge 29 de març, s’esperen 4,3 milions de desplaçaments.
En aquest escenari, tant Trànsit com la Guàrdia Civil han posat el focus en la preparació prèvia del viatge com una de les principals mesures per reduir riscos a la carretera. Entre les recomanacions difoses aquests dies figuren revisar la pressió i l’estat dels pneumàtics, comprovar líquids com el dels frens o el eixugaparabrises, consultar l’estat del trànsit abans de sortir i planificar la ruta amb antelació.
A això se li suma la conveniència d’iniciar el desplaçament amb prou temps per evitar les presses i fer descansos almenys cada dues hores o cada 200 quilòmetres, a fi de reduir la fatiga al volant en uns dies en què augmenta tant la densitat de circulació com l’exigència per als conductors.
La DGT també ha insistit en la necessitat d’extremar l’atenció durant la conducció i eliminar qualsevol distracció, especialment les associades a l’ús del telèfon mòbil, una de les conductes que genera més preocupació en campanyes de gran mobilitat com la de Setmana Santa. A més, també es recorda la importància de respectar els límits de velocitat, mantenir la distància de seguretat i adaptar la conducció a les circumstàncies de la via.
Un altre dels aspectes clau en matèria de seguretat al volant, tant en els viatges a les destinacions de vacances com en els desplaçaments més curts del dia a dia, és evitar el consum de begudes alcohòliques.
En aquest sentit, Bosco Torremocha, director executiu d’Espirituosos España, fa una crida a la responsabilitat en el consum de begudes alcohòliques, destacant la necessitat d’escollir un conductor alternatiu dins del grup, especialment en uns dies en què es multipliquen les reunions familiars, dinars i celebracions. “Quan hi ha desplaçaments per carretera, convé deixar resolt des del principi qui conduirà. Triar un conductor alternatiu és una decisió senzilla que reforça la seguretat durant els trajectes i pot ser decisiva per evitar accidents”, afirma.
D’aquesta manera, l’inici de la Setmana Santa torna a situar el focus en algunes de les pautes bàsiques de seguretat viària que les autoritats repeteixen a cada gran període de mobilitat, revisar el vehicle abans de sortir, planificar el trajecte, evitar les hores de més intensitat, descansar durant el viatge i eliminar qualsevol distracció al volant. En uns dies marcats per l’augment de desplaçaments, Trànsit i la Guàrdia Civil insisteixen que la prevenció continua sent la principal eina per reduir riscos a la carretera.