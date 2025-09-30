Les penyes del Vila-real recolzen el partit de LALIGA a Miami: “Una oportunitat per a fer història”

L’Agrupació de Penyes del Vila-real CF ha enviat una carta al seu president, Fernando Roig, en la qual trasllada el seu suport exprés a la celebració del Vila-real CF- FC Barcelona a Miami, tal com va revelar ‘Marca’ aquesta tarda, en ple debat sobre la conveniència de disputar un partit oficial de LALIGA fos d’Espanya.
L’entitat que agrupa des de fa 27 anys a les penyes del club subratlla que la iniciativa “pot beneficiar tant al conjunt dels clubs i jugadors com a la mateixa competició pel que fa a la repercussió internacional i mediàtica” i la interpreta com una ocasió perquè el Vila-real “torni a fer història”, acostant-se als seus aficionats i simpatitzants als Estats Units.
L’escrit detalla que, després de diferents reunions amb el club, les penyes coneixen les contraprestacions previstes per als abonats, així com l’impacte positiu que aquest moviment pot tenir per al Vila-real, els seus patrocinadors i les acadèmies del club als Estats Units, amb un focus particular a Florida. A més, l’agrupació valora la possibilitat d’articular viatges en condicions avantatjoses perquè socis i penyistes puguin desplaçar-se i assistir a la trobada, reforçant així el vincle amb l’afició groga.
Des de la perspectiva institucional, el dol a Miami encaixa amb el full de ruta de LALIGA per a obrir una nova etapa en el futbol europeu: una fita històrica que converteix a la competició en pionera a portar un partit oficial anés del seu territori i acostar l’emoció del campionat a audiències internacionals. Es tracta d’una iniciativa impulsada pels mateixos clubs i recolzada per LALIGA, amb un procés de coordinació amb la Real Federació Espanyola de Futbol per a garantir el compliment dels criteris reglamentaris i d’integritat competitiva.
La carta de l’Agrupació de Penyes del Vila-real aporta una veu significativa del teixit social del club: recolza el projecte, dona suport a les mesures per a l’afició de casa, anima a mobilitzar als penyistes als Estats Units i reivindica el valor reputacional per al Vila-real, la seva ciutat i els seus patrocinadors. En paraules del col·lectiu, la proposta contribueix a la “projecció internacional, expansió i consolidació de la marca Vila-real CF” en un país d’alt valor estratègic com els Estats Units.