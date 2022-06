Les parades de plaça Catalunya de l’Aerobús, sense personal auxiliar de nit

Les parades de l’Aerobús de plaça de Catalunya estan abandonades durant la nit malgrat la licitació del servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que el 2021 va guanyar l’empresa gallega Monbus, especifica que hauria d’haver-hi personal auxiliar de manera permanent, segons una recerca encarregada a l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada a una empresa especialitzada en anàlisi de mobilitat i transport que assenyala el “incompliment” de la companyia gallega d’autobusos en aquest i altres punts del contracte.

Indica que el compromís que va assumir Monbus amb la licitació comportava la presència de personal les 24 hores i durant tot l’any en les tres parades que són origen i final de la línia, és a dir, les de plaça Catalunya, a Barcelona, i les de la terminal 1 i 2 de l’aeroport de Barcelona.

En concret, la previsió era de quatre persones a plaça Catalunya durant el dia i una durant la nit; en la terminal 1, tres durant el dia i una durant la nit; i en la terminal 2, dues durant el dia i una a la nit. En tots els casos, en el torn nocturn, el treballador hauria de rebre el suport d’un inspector durant unes hores.

Precisament és durant la nit quan les parades sofreixen més deficiències de personal, segons conclou l’anàlisi. En diferents controls “exhaustius” realitzats durant juliol, d’agost a octubre i al novembre de 2021 així com al gener de 2022, el treball encarregat per l’Institut Coordenades revela que la tònica predominant és que hi hagi menys personal del previst i és en horari nocturn quan l’incompliment s’agreuja.

En totes les nits d’octubre de 2021 estudiades, es va constatar que no hi havia personal en les parades de plaça Catalunya, una tendència que es repeteix a la terminal 2 de l’aeroport. L’anàlisi de l’Institut Coordenades confirma que el personal de dia en les diferents parades de l’Aerobús de dia també és menor que el compromès en la licitació a Monbus.

Una de les grans novetats de la licitació de la AMB a Monbus era que el servei passava a funcionar les 24 hores del dia, tal com es va destacar en la nota de premsa que l’entitat va fer de la presentació, en un acte amb presència d’alts càrrecs de la institució supramunicipal, l’Ajuntament de Barcelona i directius de l’empresa gallega.

El problema és que aquest servei, tal com se certifica en l’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades, no s’acompanya del personal suficient i menys durant la nit. “Podem concloure que el servei especialment en la nit és altament deficient”, afirma.

La falta de personal a les parades se suma als incompliments, segons la la anàlisi encarregat per l’Institut Coordenades, que ha detectat irregularitats greus en la numeració dels bitllets de l’Aerobús, cosa que impedeix la seva traçabilitat i fiscalització; descontrol en l’emissió de factura i deficiències tant en la web com en l’app del transport. En aquest últim cas, malgrat constatar en el contracte, ni la web ni l’aplicació de l’Aerobús faciliten informació en temps real del servei.

El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, remarca la necessitat que es dotin les parades de personal suficient per a atendre el servei. “L’Aerobús és un transport clau per a la ciutat de Barcelona, que uneix la capital amb l’aeroport, i que és utilitzat per molts turistes. És important que vagi acompanyat dels recursos humans i tècnics suficients per a estar a nivell de les grans capitals europees”, va manifestar.

L’Aerobús va entrar en funcionament en 1991. I, en 2019 va arribar als 5,7 milions d’usuaris. El servei enllaça el centre de Barcelona amb les dues terminals de l’aeroport. Com tots els aeròdroms és gestionat per AENA, l’empresa pública que gestiona els aeroports d’interès general a Espanya.

Sobre l’anàlisi

L’anàlisi encarregada per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada es basa en un treball de camp. Es va desenvolupar en sis onades de contajes: els dies 14,15,19 i 20 de juliol de 2021; del 16 al 22 d’agost de 2021; del 13 al 19 de setembre de 2021; del 25 al 31 d’octubre de 2021; del 15 al 22 de novembre de 2021; i del 19 al 25 de gener de 2022.

Paral·lelament a les sis onades de comptatges, es van realitzar compres in situ de bitllets, es va analitzar a fons la web i l’app de l’Aerobús, i també es van fer controls en les parades del servei.