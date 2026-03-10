Les millors eines per evitar conflictes entre propietaris i inquilins són la transparència i la digitalització

homming, la plataforma de gestió integral i eficient d’immobles en lloguer, ha analitzat els mites més freqüents que afecten tant propietaris com a inquilins i ha assenyalat que les millors eines per a evitar conflictes entre propietaris i inquilins són la transparència contractual i la digitalització.
“En un mercat cada vegada més regulat i canviant, és fàcil que apareguin interpretacions parcials o directament incorrectes de la normativa. El problema no és només la desinformació, sinó que moltes decisions es prenen sense una gestió estructurada del lloguer, la qual cosa genera incertesa tant per a propietaris com per a inquilins”, va explicar Jorge Montero, CEO i confundador de homming.
Un dels més generalitzats és la “falsa creença” respecte al complicat o car que pot resultar posar fi a un contracte de lloguer. “Existeix la percepció que finalitzar un contracte de forma anticipada és un procés complex o ple de penalitzacions, quan en realitat la legislació espanyola contempla mecanismes clars per a fer-ho sempre que es respectin les condicions pactades”, assenyala Montero. “El problema sol sorgir quan les clàusules no estan ben definides o quan la gestió del contracte no està prou documentada”.
Una altra creença comuna és pensar que la llei impedeix pujar el preu del lloguer. En realitat, la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l’Habitatge, regula la forma en què s’actualitzen les rendes: des de gener de 2025 la revisió dels contractes signats després de l’entrada en vigor d’aquesta llei es fa conforme a l’Índex de Referència d’Arrendaments d’Habitatge (IRAV) publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, l’objectiu de la qual és evitar increments desproporcionats. Abans d’això, durant 2023 i 2024 van existir topalls màxims del 2% i 3% en l’actualització anual per a controlar pujades. Només pot aplicar-se una pujada si el contracte inclou una clàusula d’actualització i dins dels límits marcats per la llei.
Existeix també una idea estesa que els contractes de temporada no poden superar els dotze mesos. Des de homming aclareixen que la durada no és l’element determinant, sinó el caràcter temporal de l’arrendament i la causa que el justifica. Els contractes de temporada poden superar l’any si així ho acorden les parts i queda clar el motiu temporal. “La idea que un contracte d’11 mesos “eludeix” les obligacions de la LAU és un malentès freqüent”, explica Montero. “La majoria dels conflictes en el lloguer no sorgeixen per mala fe entre les parts, sinó per expectatives mal enteses o processos mal definits. Professionalitzar la gestió del lloguer és clau per a reduir friccions i evitar que aquests mites continuïn generant incertesa”.
En quart lloc, alguns arrendadors i fins i tot molts inquilins creuen que la fiança pot utilitzar-se per a cobrir despeses de manteniment general o qualsevol imprevist. No obstant això, la normativa estableix que la fiança està destinada a cobrir impagaments de renda o danys atribuïbles a l’inquilí, i no a despeses ordinàries de conservació de l’habitatge.
Finalment, alguns inquilins pensen que els alts preus del mercat o les baixades de rendes a nivell local no afecten el seu contracte actual. Des de homming, expliquen que “encara que el contracte sigui vinculant, el context del mercat sí que influeix en la negociació de noves condicions o renovacions. Tant propietari com inquilí poden asseure’s a renegociar condicions abans de la renovació. Això no és un dret legal, però sí una pràctica habitual i beneficiosa si es fa amb transparència”.
Existeixen altres mites populars com pensar que el propietari pot entrar en el domicili llogat sense previ avís, alguna cosa que no sols és fals, si no que, a més, vulneraria el dret al gaudi pacífic de l’habitatge i desprotegiendo el dret a la privacitat de l’inquilí. Així mateix, existeix la creença comuna que un inquilí no pot personalitzar la seva casa mentre visqui en ella de lloguer, però la veritat és que, encara que normalment no es permeten canvis estructurals, sí que es poden fer ajustos estètics avisant als propietaris.
Un altre dels mites habituals és pensar que eliminar intermediaris evita problemes en la gestió del lloguer. Si bé alguns propietaris opten per gestionar directament els seus habitatges, això exigeix un major grau d’organització i coneixement del marc legal. “Quan no existeix una agència pel mig, és especialment important comptar amb eines que permetin professionalitzar la gestió: contractes clars, seguiment de pagaments, control documental i canals de comunicació eficients”, afirma Montero. “El nostre objectiu és aportar claredat en un mercat que sovint es percep com a complex. Quan la gestió del lloguer està ben estructurada i digitalitzada, és molt més senzill evitar malentesos, documentar cada procés i generar confiança entre propietaris i inquilins”, conclou Montero.
Des de la ‘proptech’ volen ajudar propietaris i inquilins a evitar aquest tipus de malentesos i poder ajudar-los a realitzar una gestió transparent i eficaç de les seves operacions immobiliàries. Per això, aconsellen revisar i llegir bé els contractes i les clàusules en termes de durada del temps de lloguer, preu i pujades; actuar sempre amb transparència per a intentar aconseguir acords en les quals totes dues parts coincideixin; definir bé el tipus de contracte que s’establirà; fer un inventari detallat de l’estat de l’habitatge a l’inici i al final del contracte, establir canals de comunicació eficients i usar eines eficaces de gestió (programari de lloguers) per a seguiment de pagaments, tasques de manteniment i renovacions.