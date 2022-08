Les masses de pizza es modernitzen: el poder de la base

Farina, aigua, sal, oli d’oliva verge extra i llevat, són els ingredients bàsics per a fer una base de pizza tradicional. Pernil cuit, mozzarella, tomàquet i orenga es van convertir, una vegada, en les seves toppings per excel·lència. El consumidor ha canviat els seus gustos i preferències a l’hora de degustar aquesta menja d’origen napolità. Ara, la massa cobra un valor especial enfront dels ingredients que s’usen per a coronar una de les receptes més famoses del món.

La tendència ecològica, saludable, baixa en carbohidrats i en greixos saturats es fa camí per a bandejar aquella dita que sentenciava que la pizza porta associada el terme de menjar ràpid poc apropiat per a una dieta equilibrada.

Els fabricants d’aquesta delícia tenen una mica clar, modificar els ingredients principals de la base per uns altres que continguin major nivell de nutrients i beneficis per al correcte funcionament del nostre organisme és clau per a acostumar el paladar del client final i demostrar-li que una farina integral, de blat negre o que inclogui diferents tipus de vegetals com ara la pastanaga, la coliflor i fins al bròquil o llavors i cereals denominades pels experts com super aliments com la xia, el lli, el sèsam o la quinoa, són igual d’apetibles que els d’una de base comunament denominada, clàssica.

Les masses de pizza refrigerades que trobem en els supermercats també segueixen aquesta línia, les tradicionals es modernitzen per a cobrir un públic més ampli i sorgeixen noves propostes amb perfils millorats que es fan lloc en el repte de convertir la pizza en un aliment sa i ric alhora. Casa Tarradellas és un bon exemple, la seva massa de 5 llavors i cereals incorpora en tot just 260 grams quinoa, xia, blat negre, llavors de rosella, així com d’espelta, integrades gràcies a l’oli d’oliva que li dona un toc extra de sabor.

Coliflow també és una d’aquestes marques emergents que han escoltat el mercat per a anticipar-se a la demanda d’aquesta mena de bases feta amb ingredients reals. Les seves pizzes amb base amb coliflor creades per Alba Sánchez-Vicario compten amb una qualificació Nutriscore A en la seva base i en la seva recepta de verdures, així com un perfil nutricional millorat en la resta de les seves receptes, i que aporta un 30% menys de calories, 50% menys de greixos i menys sal que una pizza a l’ús. Segons la seva creadora, “les pizzes de Coliflow contenen l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base, que es deshidrata per a elaborar la massa. Aquesta es barreja s’elabora amb massa mare de fermentació lenta amb farina de blat i blat negre, així com oliï d’oliva verge extra”, disponibles en Botigues Ametller Origen.

Altres marques de pizzes com Garden Gurmet o Dr. Oetker inclouen receptes vegetarianes i veganes de la base de les quals formen part llavors com el lli o les pipes de carabassa i cereals com la quinoa o la civada. Per posar un exemple, les pipes de carabassa suposen una gran aportació nutricional de vitamines A, B, C, D, E i K, fòsfor, zinc, calci, potassi, ferro i magnesi. La quinoa és rica en proteïnes i greixos saludables com l’àcid omega 3 i 6 i el lli a més de millorar la salut digestiva redueix el colesterol LDL per a evitar el risc de malaltia cardíaca.

Les bases de pizza saludables cobren ara tot el protagonisme, no és una moda, és una manera més saludable de fer de la pizza un aliment pel qual no sentir-se culpable. Portat al seu màxim exponent gràcies a la recerca i dedicació dels equips de R+D que fan possible portar a la teva taula la qualitat i el sabor de no haver de renunciar a ella mai més.