Les maniobres militars conjuntes d’Argèlia i Rússia preocupen a Brussel·les

Diversos eurodiputats del Partit Popular Europeu han presentat una pregunta escrita a la Comissió davant les maniobres militars conjuntes de Rússia i Algèria, mostrant la seva preocupació. Segons va informar el Ministeri de Defensa d’Algèria, s’han desenvolupat maniobres navals conjuntes de Rússia i Algèria amb vaixells de guerra de tots dos països al Mediterrani.

Aquestes maniobres se sumen a altres exercicis militars desenvolupats per tots dos països en el passat, tant al Caucas, com a Sibèria. Per a el mes vinent de novembre, a més, estarien previstes maniobres de l’exèrcit algerià al costat del rus en el desert del país nord-africà.

Diversos diputats del Partit Popular Europeu han presentat una pregunta escrita a la Comissió davant aquestes maniobres militars conjuntes. Després de l’agressió de Putin a Ucraïna i en un context d’augment de la inseguretat a les regions del Sahel i el Sàhara, aquesta col·laboració militar, segons assenyala la pregunta parlamentària, “resulten extremadament preocupants no sols per a la pau i la seguretat, sinó també per als interessos d’Occident i la Unió Europea”.

D’altra banda, els europarlamentaris del partit polonès Plataforma Cívica, integrat en el Partit Popular Europeu i del qual és president qui fos president del Consell de la UE entre 2014 i 2019, Donald Tusk, insten, a la Comissió Europea, “en el marc de l’Acord d’Associació UE-Algèria, a cridar a consultes a l’ambaixador d’Algèria davant la UE per a discutir les molt greus i preocupants maniobres militars conjuntes”.