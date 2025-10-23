Les llistes d’espera quirúrgiques milloren en la Comunitat de Madrid: més cirurgies i menys dies de demora￼

Les llistes d’espera quirúrgiques en la Comunitat de Madrid han mostrat una millora significativa durant setembre de 2025, amb un increment del 113% en l’activitat quirúrgica. Això ha permès reduir la demora mitjana estructural en més de sis dies, la qual cosa representa una disminució del 10% respecte al mes anterior.
Segons les dades publicades pel Sermas en les webs de llistes d’espera de la comunitat, els hospitals han aconseguit que gairebé la meitat dels pacients pendents d’operació esperin menys d’un mes. Encara que el nombre total de persones en llista d’espera ha augmentat lleugerament, la gestió ha mostrat una major eficiència i una recuperació en el ritme de cirurgies després del període vacacional.
L’informe destaca que a l’agost hi havia 98.479 pacients pendents d’operació, mentre que al setembre la xifra va ascendir a 101.459, un augment del 3%. No obstant això, es van realitzar 39.554 sortides del sistema, més del doble que a l’agost, el que evidencia la capacitat del sistema per a absorbir la demanda acumulada.
La reducció de la demora mitjana estructural va ser un dels assoliments més destacats. Aquesta va passar de 65,4 dies a l’agost a 58,9 dies al setembre, cosa que significa que els pacients van esperar, de mitjana, una setmana menys. Aquest avanç es va produir en un context de major càrrega assistencial, la qual cosa indica una optimització en la programació quirúrgica.
MILLORES EN LA GESTIÓ
La distribució per trams d’espera també ha millorat. Al setembre, el 43,1% dels pacients estaven dins del primer mes d’espera, enfront del 26,9% d’agost. Això significa que gairebé un de cada dos pacients en llista d’espera va esperar menys de 30 dies per a ser intervingut.
El nombre de pacients transitòriament no programables (TNP) també ha disminuït. Aquest grup va passar de 10.092 a l’agost a 7.367 al setembre, el que representa una baixada del 27%. La reducció dels TNP permet al sistema concentrar recursos en els qui estan llestos per a operar-se, contribuint a la disminució de les demores mitjanes.
A més, l’equilibri entre noves incorporacions i sortides del sistema ha millorat. L’índex d’entrades/sortides va baixar de 1,24 a 1,07, la qual cosa indica que el nombre de pacients atesos s’ha acostat al dels nous casos afegits a la llista. Això suggereix una tendència positiva en la gestió de les llistes d’espera.
Els hospitals públics madrilenys han estat claus en aquest esforç per reduir les llistes d’espera. Entre els quals van destacar al setembre pel seu acompliment es troben l’Hospital Universitari General de Villalba, amb una mitjana d’espera de 13,47 dies, i l’Hospital Universitari Rei Joan Carles, amb 15,25 dies.
HOSPITALS DESTACATS
L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, d’alta complexitat, també ha mostrat bons resultats, amb una mitjana de 20,18 dies. Altres hospitals, com l’Universitari Infanta Elena, han aconseguit temps d’espera inferiors a 22 dies. Aquests centres comparteixen un model de gestió i col·laboració publicoprivada.
En contrast, alguns hospitals d’alta complexitat, com l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, han superat els 60 dies d’espera. No obstant això, cap dels hospitals de la Comunitat de Madrid ha registrat temps d’espera que superin els 100 dies, situant-se per sota de la mitjana nacional de 126 dies.
Madrid es posiciona així com la comunitat autònoma amb menor temps d’espera per a operacions. Malgrat enfrontar la major pressió assistencial del país, la Comunitat de Madrid ha aconseguit mantenir la taxa més baixa, amb 10,41 pacients per cada 1.000 habitants en llista d’espera.
UN BALANÇ POSITIU
En total, a Espanya, hi ha 846.583 pacients pendents d’operació, la qual cosa representa una taxa de 17,80 pacients per cada 1.000 habitants. Comparativament, comunitats com Catalunya i Andalusia presenten taxes de 25,10 i 23,11, respectivament.
El balanç de setembre reflecteix una millora generalitzada en els indicadors de les llistes d’espera quirúrgiques en la Comunitat de Madrid. La combinació d’un augment en l’activitat quirúrgica i una gestió més eficient ha permès avançar cap a un sistema més àgil i accessible per als pacients.