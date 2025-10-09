Les imatges guanyadores de FotoEnfermería reflecteixen l’exigència de les cures dels infermers

El Consell General d’Infermeria (CGE) ha fallat els guanyadors de la setena edició de FotoEnfermería, que busca reconèixer les millors fotografies d’infermeres donant visibilitat a aquesta professió a través de diferents mirades i que enguany reflecteixen l’exigència de les cures.
Segons va informar el CGE aquest dilluns, durant un any complet, infermeres de totes les províncies espanyoles, inclosos jubilats i estudiants, van reflectir, a través de diferents mirades, el paper fonamental de les infermeres amb imatges que representen les cures i l’especialització. Tot això des d’un enfocament que barreja la realitat amb l’artístic.
Gairebé 300 participants van voler aprofitar aquesta oportunitat per a deixar la seva petjada infermera en el major arxiu visual de la professió. Jugant amb els colors, les ombres i els reflexos, van deixar imatges per al record de la Infermeria i van plasmar les cures imprescindibles de la professió.
La setena edició de FotoEnfermería, que va comptar amb la col·laboració de Angelini Pharma, va deixar imatges guanyadores d’infermeres de Madrid, Lleó, Granada, Jaén, Toledo i la Corunya. Instantànies que il·lustraran grans campanyes de visibilitat infermera, creativitats i missatges on es pretén visibilitzar a la professió i reivindicar les seves necessitats més apressants.
El jurat, compost per infermeres del CGE, fotògrafs de reconegut prestigi i dilatada experiència en l’àmbit nacional i membres de la Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica (Sedene) va seleccionar les set fotografies guanyadores del concurs en la categoria General, Instagram i la secció especial Brain Health.
Qualitat tècnica
Instantànies que, tal com van indicar els criteris establerts pel jurat, van ser les que més van destacar per la seva qualitat tècnica, mèrit artístic, originalitat i, sobretot, perquè són un fidel reflex de la infermeria a Espanya.
Per a totes dues categories, les sis infermeres seran premiades amb 1.000, 500 i 250 euros respectivament. Per part seva, la infermera guanyadora de la secció especial Brain Health, enfocada a potenciar la infermeria neurològica i de Salut Mental, rebrà un premi de 500 euros.
Aquests reconeixements es lliuraran pròximament en un acte institucional en la seu històrica del Consell General d’Infermeria, on assistiran representants de la institució juntament amb els premiats i els seus familiars i amics més pròxims.
“Les fotografies d’aquesta edició reflecteixen l’obstinació i interès de les infermeres en l’exercici de la seva professió, perquè sense ser professionals de la fotografia, la presentació de les imatges aconsegueix el seu impacte. Busquen aquells gestos tan quotidians entre les tasques i activitats que realitzen les infermeres en la seva pràctica professional, i en captar-les amb una cambra, adquireixen una altra dimensió més enllà de la cura”.
Connexió infermera i pacient
Enguany, les fotografies enviades es van centrar en el dia a dia, en nens i majors, en la connexió entre la infermera i el pacient, en la superació o a vegades en el comiat. Abraçades en un passadís, detalls d’un quiròfan, albes en habitacions…
Les premiades en la categoria General van ser ‘Imprescindibles’, de José Tomás Rojas (Granada); ‘Després de la finestra’, de Lola Madero Calmestra (Jaén); i ‘Petites guerreres: cuidant amb amor’, d’Esther Arias Sánchez (Toledo).
Les premiades en la categoria Instagram van ser ‘Les nits en la Urgència’, de Mónica Soria Velasco (Madrid); ‘La calma’, de Rubén Cabezas Espadas (Lleó); i ‘Peluixos inclusius’, d’Alejandra Merino Galán (Madrid). La premiada en la secció especial Brain Health va ser ‘El pes de l’ictus’, de Yolanda Centeno Alonso (la Corunya).