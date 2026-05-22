Les IA xineses Qwen i DeepSeek redefineixen la reputació algorítmica de l’IBEX‑35

La reputació corporativa de l’IBEX‑35 ja no pot explicar-se amb una sola narrativa, ja que un estudi elaborat per la plataforma repindex.ai, que analitza la percepció de les empreses cotitzades des de l’1 de gener fins al 17 de maig de 2026, mostra que les dues principals intel·ligències artificials xineses –Qwen, de Alibaba, i DeepSeek, del consorci xinès homònim– assignen valoracions molt diferents a les companyies espanyoles.
La forqueta de resultats oscil·la entre 57,6 i 67,2 punts, amb una diferència de 9,6 punts entre tots dos models: Qwen es mostra clarament més optimista que DeepSeek. repindex.ai construeix el seu índex de reputació algorítmica (*RIX) a partir de vuit mètriques ponderades.
Amb aquesta metodologia, Qwen situa com a líders a Mapfre (72,5 punts), CaixaBank (71,4), ACS (69,8), ArcelorMittal (68,8) i Fluidra (68,2). En canvi, DeepSeek situa en les primeres posicions a CaixaBank (60,7), ACS (59,8), Redeia (59,7), Naturgy (59,2) i Mapfre (58,5). Aquestes divergències es deuen al fet que Qwen pondera més la narrativa positiva, la diversitat de fonts i la rapidesa informativa, mentre que DeepSeek atorga major pes a les dades reguladores i a la fiabilitat de les fonts.
L’asseguradora Mapfre encapçala el rànquing de Qwen gràcies als seus sòlids resultats i a la bona evolució de Mapfre Re, però DeepSeek la relega a la cinquena plaça perquè detecta una menor presència en mitjans internacionals i l’absència de dades borsàries estructurades.
CaixaBank se situa en el segon lloc de Qwen i en el primer de DeepSeek. Els seus beneficis trimestrals i l’anunci d’un programa de recompra d’accions impulsen la seva reputació en tots dos models, encara que DeepSeek redueix la valoració per la falta de preus de tancament setmanals. ACS manté la tercera posició en Qwen i la segona en DeepSeek: ambdues IAs reconeixen la seva estabilitat i l’absència de controvèrsies greus, encara que la segona penalitza l’escassetat de referències en mitjans especialitzats.
Qwen completa la seva Top 5 amb ArcelorMittal i Fluidra (68,8 i 68,2 punts respectivament), en valorar positivament els seus plans de descarbonització i la seva diversificació geogràfica. DeepSeek, en canvi, no les inclou en les primeres posicions perquè considera que la seva presència en informes reguladors i fonts d’alta autoritat és limitada. Per part seva, la IA de DeepSeek introdueix en el Top 5 a Redeia (59,7 punts) i Naturgy (59,2), en reconèixer l’estabilitat de la xarxa elèctrica i la solvència de la gasista, encara que ambdues segueixen llastrades per una baixa puntuació en autoritat de fonts.
Per a repindex.ai, el fet que Mapfre i CaixaBank apareguin en tots dos rànquings mentre altres companyies només són líders en un dels models demostra que la reputació algorítmica es fragmenta segons el motor d’intel·ligència artificial que l’analitzi. Qwen valora més la narrativa positiva i la diversitat informativa; DeepSeek preval les dades reguladores i la consistència documental. Aquesta diferència d’enfocament es tradueix en què les cotitzades espanyoles obtenen puntuacions més altes en Qwen que en DeepSeek.
En paraules de Carlota Turci, directora d’operacions de repindex.ai, “la reputació algorítmica ja no és única; cada model d’IA construeix una realitat distinta a partir de fonts, idiomes i criteris de valoració diferents. Les companyies han de gestionar de forma personalitzada la seva narrativa per a Qwen, DeepSeek i la resta de grans models si volen projectar adequadament la seva marca entre els milions d’usuaris d’aquestes eines i en l’epicentre d’influència d’Àsia”. Turci afegeix que l’actualitat informativa incideix de manera molt rellevant en la reputació algorítmica perquè la interacció amb els usuaris és en temps real, per la qual cosa la gestió ja no pot ser cíclica: “requereix dedicació permanent i intensiva”, recalca.
RepIndex.ai conclou que, davant la creixent influència de Qwen i DeepSeek, les empreses de l’IBEX‑35 han de reforçar la publicació de dades financeres estructurades i la seva presència en mitjans d’alta autoritat per a reduir les divergències entre models i consolidar la seva imatge en el nou ecosistema de reputació algorítmica.