Les grans empreses intensifiquen la carrera pel talent jove a Espanya

Cada any més de 800.000 estudiants de grau accedeixen cada any a programes de pràctiques a Espanya, segons el Llibre Blanc de les Pràctiques de la Xarxa de Fundacions Universitat-Empresa (Redfue). En un context de creixent competència per atraure les noves generacions, grans companyies acceleren les seves iniciatives de formació i incorporació per consolidar les pedreres de talent jove.
CaixaBank és una de les entitats veteranes a Espanya en el desenvolupament d’iniciatives per atraure talent i donar suport als joves en els primers passos professionals, amb programes com New Graduate, els Premis Wonnow o el programa de pràctiques universitàries.
L’entitat just acaba d’obrir convocatòria per al 2026, en què acollirà estudiants en àrees com sostenibilitat, transformació digital o recursos humans, principalment a les seus de Madrid i Barcelona, però també a Bilbao, Pamplona, València, Las Palmas de Gran Canària i Sevilla, entre d’altres. A més, ha engegat el CaixaBank Talent Tour, que recorrerà sis universitats amb tallers per millorar la marca personal i l’ocupabilitat dels joves.
Al sector energètic, Iberdrola, Endesa o Repsol mantenen també una intensa aposta per la formació i el desenvolupament professional. Iberdrola compta amb un programa de graduats que combina experiència internacional, formació tècnica i rotació en àrees clau com a energies renovables, enginyeria o gestió de projectes, entre d’altres.
Per part seva, Endesa impulsa el programa Flow Your Talent, amb més de 170 beques anuals per a titulats recentment que combinen pràctiques remunerades i formació acadèmica, fomentant l’ocupabilitat en el sector energètic.
Pel que fa a Repsol, aquesta desenvolupa el programa Talent Energy, en què han participat més de 4.000 universitaris des del seu llançament. La iniciativa, que ofereix formació en competències digitals i sostenibilitat, inclou mentories i projectes vinculats a la transició energètica, amb la possibilitat d’accedir a pràctiques o processos de selecció dins de la companyia.
Les grans consultores, com KPMG, PwC o Accenture, també lluiten per atraure perfils joves de múltiples disciplines mitjançant programes de pràctiques que ofereixen contractació directa i oportunitats de promoció interna.
A la indústria, i amb un enfocament més vinculat a la formació professional, SEAT ha reforçat la seva aposta pel talent jove amb la recent obertura de la nova seu de l’Escola d’Aprenents a Martorell (Barcelona), on els alumnes fan pràctiques remunerades des de l’inici dels estudis i opten a incorporar-se a la plantilla de la companyia després de finalitzar el programa.
De les gairebé 5.000 hores de cada curs, els alumnes destinaran més de 2.100 a realitzar un aprenentatge pràctic des del primer dia als tallers ubicats a les aules i als tres centres productius de SEAT S.A. a Martorell, Barcelona i el Prat.
Captar talent
Les companyies cada cop senten tenir més dificultats per incorporar candidats. Segons un informe elaborat per Pluxee, el 97% de les empreses espanyoles reconeixen haver tingut dificultats per captar talent el 2024, principalment per l’escassetat de competències adequades entre els candidats (68%) i les diferències salarials (57%).
A més, vuit de cada deu empreses (82%) van apostar per programes de formació interna per reforçar les habilitats dels seus equips, i un 70% va promoure la mobilitat interna com a via per retenir talent, mentre que el 55% va optar per desenvolupar el talent intern davant la manca de perfils disponibles al mercat.
La competència pel talent jove s’ha convertit en un dels grans reptes per a les companyies espanyoles, que veuen als programes d’atracció, desenvolupament i fidelització una inversió estratègica per al futur creixement.