Les FP, impulsora en talent en el sector audiovisual

La indústria de l’entreteniment i la producció audiovisual estan en constant evolució, la qual cosa ha generat una creixent demanda de professionals altament capacitats en àrees com la imatge, el so i el disseny en 3D.

En aquest context, la Formació Professional és una opció encertada per a l’aprenentatge pràctic i la sortida al mercat laboral. Un dels centres d’FP que impulsa aquestes matèries és Cesur, que es posiciona com un impulsor de noves professions alineades amb els avanços tecnològics, reconeixent la importància de preparar als estudiants per a aquestes demandants i emocionants trajectòries.

El director murcià, Joaquín Carmona, és docent en centre de Cesur Murcia, on imparteix classes de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles. “L’FP és molt interessant, avui dia està molt ben pensada, sobretot per a la indústria audiovisual. Com a professor puc assegurar que els FP en aquest sector et preparen per a treballar, t’ensenyen com s’ha de desenvolupar el treball mitjançant pràctica i coneixement directe de les eines que s’hauran d’utilitzar una vegada incorporats al món laboral”, declara. A més, el director és optimista quant a la sortida dels alumnes al món laboral, “Hi ha molta feina ara, hi ha treball com perquè et puguin contractar en projectes, també hi ha treballs estables i també hi ha moltes possibilitats que t’ho puguis muntar pel teu compte. És un sector infinit”, afirma.

Carmona és un clar exemple d’èxit. A més de ser docent en Cesur, compta amb nombrosos projectes reeixits com el llargmetratge recentment estrenat ‘Últimes voluntats’, protagonitzat per l’actor espanyol Fernando Tejero. En la seva trajectòria com a director i docent impulsa als seus alumnes de Múrcia a endinsar-se en el món audiovisual. Per a ell, el mercat audiovisual i concretament l’animació 3D, està en un dels seus millors moments “L’animació a Espanya té una salut molt bona, els projectes estan molt ben triats, molt ben produïts. La producció de cinema d’animació 3D a Espanya té molt bon acolliment tant al nostre país com fora. Cada vegada hi ha més projectes i sempre manté un bon nivell perquè trien molt bé quins projectes es faran” declara.

Per part seva, l’objectiu principal de Cesur Formació és “conrear la passió dels seus estudiants per les seves respectives professions, i la confiança que els seus docents són experts en les matèries que imparteixen. A més de professors altament qualificats, Cesur manté una sòlida xarxa de col·laboració amb empreses líders en la indústria, adaptant aquestes col·laboracions als perfils dels alumnes en cada promoció”, va indicar l’entitat.

Cesur Murcia Audiovisual destaca en compartir les seves instal·lacions amb Televisió Murciana, proporcionant als seus alumnes una valuosa oportunitat per a realitzar pràctiques en un entorn professional autèntic. Això els permet aplicar els seus coneixements adquirits a l’aula en situacions pràctiques i els brinda l’oportunitat d’interactuar amb professionals de la indústria, la qual cosa enriqueix el seu procés formatiu amb una dosi extra de motivació i estímul.