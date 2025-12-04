Les estacions d’Andorra ja estan llestes per a inaugurar oficialment la temporada d’esquí 2025-2026. Ordino Arcalís va ser la primera estació a donar el tret de sortida a l’hivern amb l’obertura del passat 27 de novembre i s’uneix ara Grandvalira amb una preobertura dels sectors de Pas de la Casa i Grau Roig.
L’inici general de les estacions d’esquí d’Andorra serà aquest divendres 5 de desembre, amb la posada en marxa de tots els sectors de Grandvalira i l’estació de Pal Arinsal. D’aquesta manera, entre els tres dominis de Grandvalira Resorts hi haurà habilitats més de 150 quilòmetres de pistes de cara a la fi de setmana, una de les ofertes esquiables més àmplies dels últims hiverns per al pont de la Immaculada. Això ha estat possible gràcies a les nevades rebudes durant el mes de novembre, però especialment al treball realitzat pels equips tècnics i la xarxa de innivación dels dominis.
Grandvalira avançarà l’inici de la temporada un dia abans del que es preveu amb una preobertura dels sectors de Pas de la Casa i Grau Roig aquest dijous 4 de desembre. Els qui desitgin gaudir de les primeres baixades en el domini tindran un preu reduït de 45 euros en el forfet de dia, que es podrà adquirir exclusivament en les taquilles de tots dos sectors. Aquest divendres es donarà el tret de sortida oficial a Grandvalira amb l’obertura dels sectors de Soldeu, El Tarter, Canillo i Encamp, i a partir del dissabte es preveu disposar de la connexió esquiable entre tots els sectors.
En total, Grandvalira disposarà de més de 100 km de pistes durant el pont de la Puríssima i, com és habitual a l’inici de la temporada, la intenció és anar ampliant progressivament el nombre de pistes a mesura que els equips de terreny les vagin habilitant i les condicions ho permetin. Cal destacar que per al divendres, Grandvalira posarà a disposició una línia de bus circular gratuïta entre Grau Roig i El Tarter per a poder realitzar la connexió entre els sectors de Soldeu, El Tarter i Canillo amb els d’Encamp, Grau Roig i Pas de la Casa.
Pal Arinsal també donarà el tret de sortida a la temporada aquest divendres tal com estava previst. Per a l’inici, l’estació de La Massana disposarà de més de 30 quilòmetres de pistes i el 90% dels remuntis operatius, entre ells el telefèric que connecta tots dos sectors. A mesura que els equips de terreny habilitin les pistes i les condicions ho permetin, la xifra de l’àrea esquiable anirà creixent.
Quant a Ordino Arcalís, que va obrir la temporada el dijous passat, té previst continuar ampliant els traçats habilitats del domini. Actualment, disposa de pràcticament el 50% i de cara a la fi de setmana creixerà fins al 65% de les pistes disponibles. La informació sobre les condicions d’obertura en els dominis d’Andorra s’anirà actualitzant en les webs i en les xarxes socials de les estacions.
Activitats
Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira compten novament amb un ampli ventall de propostes alternatives a l’esquí que permeten gaudir de la neu d’una forma diferent i que estaran disponibles per a l’inici de la temporada 2025-2026. Així, tant les activitats com els 86 punts de restauració repartits entre els tres dominis estaran pràcticament 100% operatius aquest cap de setmana. En aquest sentit, Grandvalira tindrà operatives les activitats de múixing (El Tarter i Grau Roig), el Mon(t) Magic Family Park de Canillo amb la tirolina i el Màgic Gliss, la construcció d’iglús (Grau Roig), així com les sortides guiades amb raquetes de neu, entre altres propostes.
En Pal Arinsal, estarà operatiu el Winter Bike Park, que ofereix la possibilitat de combinar esquí i ciclisme BTT gràcies als cinc traçats habilitats en la part baixa de l’emblemàtic Bike Park de l’estació de La Massana, que sumen un total de 16 km i 700 metres de desnivell. A més, en Pal estaran operatives les activitats de la tirolina Big Zip, el tubbing i la pista de trineus, juntament amb les sortides guiades amb raquetes de neu. Finalment, a Ordino Arcalís, es podran realitzar les sortides guiades amb raquetes al Port del Rat i al Mirador Solar de Tristaina amb els Grandvalira Mountain Guides.
Quant a la gastronomia, les grans propostes de les estacions d’Andorra tornaran a estar actives des d’aquest cap de setmana. En Grandvalira destaquen un any més punts gastronòmics clau com el Wine & Meat Bar by Jean Leon (Soldeu), L’Abarset (El Tarter), La Trattoria (El Tarter), el Refugi del Llac dels Pessons (Grau Roig) o el Racó de Solanelles (Encamp), entre molts altres, així com el Piolet i el Vodka Bar (Grau Roig), gestionats pel xef català amb estrella Michelin, Nandu Jubany. Precisament, el xef català també estrenarà la seva novetat: Vacanal, en Coma III, de Grau Roig, sector en el qual també s’estrenarà una altra de les grans novetats de la temporada: La Suculenta, en l’edifici de Catau de Grau Roig.
En Pal Arinsal, es podran visitar locals icònics com el Rústic de la Caubella, que enguany incorpora un nou concepte de rosticería, a més del Coll de l’Ampolla o Pla de la Cot, en el sector Pal, i el Terroir, en Arinsal. Finalment, Ordino Arcalís compta amb la seva local estrella, el restaurant La Coma, així com Planells, l’Hortell, el Kokoi o el Refugi dels Portelles.
El après-*ski de Grandvalira, L’Abarset, va iniciar la temporada el dissabte passat amb un gran èxit d’afluència en la festa de preobertura. Per a aquest divendres, el local més famós del Tarter prepara un dels primers grans plats forts de l’hivern: la primera festa Brunch Electronik. La cita comptarà amb l’estil inequívoc i trencador de la DJ russa Nina Kraviz, una de les artistes més influents de l’escena techno actual. La sessió comptarà també amb Quest, molt vinculada a l’escena underground britànica i amb una proposta allunyada del circuit comercial, amb una faceta més experimental i fosca. El dissabte, per part seva, serà el torn de Syreeta en la cabina, amb la seva música enèrgica i reivindicativa, i de Calvin Clarke, una de les figures emergents més prometedores del moment, amb el seu estil versàtil que fusiona house progressiu, techno i garage.
El programa en L’Abarset es completarà amb el retorn de les sessions habituals dels DJ residents del famós local del Tarter. Els dimecres tornen les vibrants Urban Sounds, els refrescants San Miguel Never Chill Thursdays els dijous, mentre que l’oferta per al diumenge s’amplia a tota la família amb l’esperit festiu de la sessió Friends and Family.
El Pas de la Casa també serà escenari d’una gran festa après-*ski aquest dissabte 6 de desembre en el CBbC Costa Rodona amb la Super Snow Bowl, la festa d’obertura del local de la mà de Pit Viper, que està previst que comenci a les 15 hores i s’allargui fins a les 21 hores. Els DJ Discodelia Music i Blade oferiran música en directe en un ambient inspirat en el futbol americà que inclourà concurs de disfresses, regals, premis i moltes sorpreses.