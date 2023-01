Les empreses ja desenvolupen estratègies per compensar la fuita de talent

La pandèmia i l’impacte de la mateixa al món del treball han evidenciat la importància del talent a les organitzacions convidant aquestes a repensar la seva relació amb els seus empleats. ‘La gran renúncia’, moviment que es va originar als EUA, va impactar prop de 4 milions de professionals de diversos sectors i nivells que han renunciat als seus treballs per trobar una vida laboral amb més significat. Un fenomen que progressivament està aconseguint altres geografies, com Europa.

En paral·lel, i segons un recent informe elaborat per CapGemini i Randstad/CEOE, una de les ‘#Top3’ grans preocupacions dels CEO de cara al 2023 és la manca de talent. A nivell mundial, hi ha una bretxa del 54% entre la demanda i l’oferta de talent digital, cosa que obstaculitza de manera crítica el necessari procés de transformació de les marques.

A Espanya, el 72% dels CEO consideren l’escassetat de talent com el problema ‘#1’ a les empreses espanyoles, i el 41% entén que el 2023 serà molt més difícil cobrir una vacant que el 2022. Així mateix, el 42% considera la fidelització de talent com el #1 repte de les empreses espanyoles.

Per això, les companyies estan replantejant la seva estratègia de persones i talent, atorgant a l’empleat un valor inqüestionable i donant més rellevància que mai a la relació i el vincle emocional que s’estableix entre organització, marca ocupadora i professional.

Actualment, les persones no aspiren a una mera relació transaccional amb l’empresa a què s’uneixen, la seva expectativa és establir vincles emocionals amb l’organització i la marca; una connexió que transcendeix molt a la retribució econòmica… Els professionals volen desenvolupar-se en companyies els principis de les quals encaixen amb els seus propis i on el seu propòsit vital i professional fa match amb el propòsit de l’empresa.

Se sap que la marca és l’intangible amb més valor d’una companyia. És un element que genera admiració, tant per a clients externs com per als mateixos empleats. Per això ja no n’hi ha prou de treballar en la fidelització del públic extern. Avui dia, les organitzacions han d’apostar per enamorar els seus col·laboradors, convertint-los en veritables influencers i prescriptors, autèntics ambaixadors de les marques per a les quals treballen i en què creuen. Aquest enllaç emocional entre talent, marca i organització genera un impacte directe als resultats de negoci. Tenir un equip vinculat professionalment i emocionalment amb l’organització és sinònim de productivitat, compromís i reputació.

Segons Harvard Business Review, 9 de cada 10 persones estan disposades a renunciar a un percentatge del seu salari per obtenir una feina amb un propòsit, que els faci sentir que el seu acompliment té un significat a l’organització que treballen.

L’atracció que el candidat experimenta cap a la marca durant el procés de selecció no només no s’ha de diluir, sinó que creant una relació emocional s’estarà provocant una connexió sòlida i positiva entre empresa i empleat.

El nou context fa que el talent hagi esdevingut un públic prioritari per a les organitzacions i els seus CEOS, per tant, els departaments de Persones han de prioritzar amb urgència la seva estratègia d’Employee Experience (EX), Employer Branding, atracció de talent i una proposta de valor a l’empleat coherent, rellevant i diferencial.

Ara mateix, perdre un empleat té un impacte en costos superior al de fa uns anys, situant-se -segons les estimacions del mercat- al voltant dels 4.000 euros, fet que suposa una despesa realment important. Per això hem de tenir molt present que 9 de cada 10 empleats a nivell mundial consideren que l’EX serà una prioritat en els pròxims 3 anys (segons Willis Towers Watson) o que els empleats satisfets amb l’experiència a la seva empresa tenen un 69% més de probabilitat d’assolir un alt rendiment, i un 89% més probabilitat de quedar-se (segons Gartner).

En aquest context, companyies com McCann Worldgroup, han decidit sumar tota la seva expertesa posant-ho al servei del món del talent, en comptar amb totes les capacitats i habilitat necessàries per desenvolupar projectes al voltant de la connexió emocional dels empleats i les organitzacions.

Meaningful Talent Brands és un nou producte integrat amb totes les disciplines del grup. Una solució per donar resposta als reptes principals que avui tenen les organitzacions per establir, potenciar i consolidar aquesta relació emocional entre marca-organització i talent intern i extern, combinant estratègia, data analytics i creativitat.

Meaningful Talent Brands és la solució creada per McCann Worldgroup per ajudar els seus clients a crear una marca ocupadora, mitjançant un propòsit significatiu per als empleats. Una solució que permetrà dotar de personalitat la marca ocupadora per diferenciar l’organització en la seva estratègia de captació de talent.

L’eina incorpora un procés que permet treballar de manera diferencial els plans de comunicació per a l’atracció de talent mentre paral·lelament defineix les palanques necessàries per convertir l’empleat en ambaixador de marca, entenent la seva vinculació amb la companyia. Aquesta proposta de valor permetrà que les organitzacions identifiquin accions concretes per augmentar el compromís amb l’empleat.

Així mateix, permet dissenyar estratègies de Talent loyalty, a través de plans relacionals interns on optimitzem els canals de comunicació perquè els missatges arribin i impactin a les persones, treballant la coherència que la marca projecta a nivell intern.