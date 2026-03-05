Les dones, protagonistes del llegat del futbol a Espanya

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, un estudi impulsat per LaLiga revela que les dones tenen un paper fonamental en la transmissió del sentiment futbolístic a Espanya. Més de la meitat de les aficionades han heretat la passió pel seu club d’un familiar, cosa que subratlla la importància de l’entorn familiar en aquest vincle.
Segons l’informe, el 94% de les dones aficionades consideren crucial transmetre la seva afició a les noves generacions. Aquest compromís reforça el paper de les dones com a motor essencial en la construcció i preservació de la identitat futbolística al país. La investigació també destaca que l’herència familiar és especialment significativa a Andalusia, on supera la mitjana nacional.
En l’àmbit general, un 16% dels aficionats a Espanya reconeixen haver heretat la passió pel seu club d’un familiar femení. Aquest percentatge puja al 19% entre les dones, i evidencia l’impacte de mares, àvies i germanes en la transmissió del sentiment futbolístic. Les regions de les Balears, Catalunya i Navarra destaquen per la influència femenina en aquest aspecte.
L’estudi mostra que una de cada tres aficionades ha traslladat la seva passió pel futbol a altres dones, ampliant així el vincle generacional. Aquesta dinàmica enforteix la presència femenina a l’esport, evidenciant un canvi en la cultura futbolística. La relació pare-filla també s’identifica com a factor determinant en l’elecció del club entre les dones futboleres.
Vincles familiars
L’enllaç familiar es manifesta amb força entre les aficionades del Reial Madrid, on el pes familiar és notablement superior al d’altres clubs. A Euskadi, quatre de cada deu aficionats han transmès la seva passió a una dona, destacant la comunitat com a líder en aquest indicador. Clubs com l’Athletic Club i el Deportivo Alabès sobresurten en la transmissió cap a membres femenins.
La presència de dones als estadis reflecteix aquesta evolució. Sis de cada deu aficionades que hi assisteixen regularment ho fan acompanyades de la seva parella, mentre que una de cada tres ho fa en companyia femenina. Aquesta pràctica és especialment habitual a les Balears i Cantàbria, cosa que ressalta la importància del context social en l’experiència futbolística.
A més, Astúries es posiciona com a única comunitat autònoma amb un percentatge de dones abonades superior a la mitjana nacional. Els clubs RC Celta, RC Esportiu i Sporting de Gijón destaquen per registrar una presència femenina més gran a les seves graderies, cosa que indica un canvi en la dinàmica d’assistència als partits.
Més enllà de l’assistència als estadis, el futbol es consolida com una experiència social compartida. Dues de cada tres aficionades que acudeixen mensualment als partits solen quedar amb amics abans de l’esdeveniment, reforçant el caràcter col·lectiu de l’esport i la importància de les relacions socials al voltant del futbol.
Herència futbolística
Ángel Fernández, director de Marca i Estratègia Global de LaLiga, va expressar: “L’herència del futbol és un dels valors més grans de LaLiga. És la suma de 42 cultures, 42 formes de sentir i de guanyar, unides per un mateix orgull de pertinença”. Aquesta afirmació ressalta l’objectiu de la campanya “42 llegats, 42 maneres de guanyar”, que busca involucrar els aficionats.
La iniciativa inclou el llançament d’un espot que emfatitza la importància del llegat del futbol, així com accions especials en estadis i continguts a les xarxes socials. LaLiga es presenta com un ecosistema de futbol que abasta una àmplia diversitat cultural i social i reflecteix la riquesa de l’esport a Espanya.
L’associació, amb seu a Madrid, és responsable de l’organització de competicions futbolístiques professionals i compta amb més de 258 milions de seguidors a les xarxes socials. El seu compromís social es manifesta a través de la Fundació LaLiga, que promou la inclusió i la diversitat a l’àmbit esportiu.
Amb aquest estudi, LaLiga posa de manifest el paper crucial de les dones al llegat futbolístic, destacant la seva influència en la transmissió de valors i passions a les noves generacions. La campanya busca no només reconèixer aquest llegat, sinó també fomentar la participació i visibilitat de les dones al món del futbol.