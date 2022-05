Les darreres adjudicacions de l’AMB esborren del mapa concessionàries catalanes

Les incidències s’acumulen a les línies que Avanza va assumir el desembre passat, després de guanyar l’adjudicació dels autobusos entre Barcelona i els municipis del Baix Llobregat, en línies urbanes i interurbanes de Castelldefels, Viladecans, Gavà, entre d’altres.

El Grup Avanza va substituir el català Mohn a la gestió del transport per carretera al Baix Llobregat en un concurs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) adjudicat per 250 milions d’euros, però que s’estima que podria arribar al voltant dels 500 a través de pròrrogues. Un dels aspectes clau per aconseguir la licitació va ser el preu, ja que Avanza va presentar una proposta gairebé un 16% més econòmica que el màxim fixat. És a dir, que, com es coneix al sector, “va rebentar preus”.

Amb l’adjudicació del servei de bus al Baix Llobregat, es resolia, de nou, una concessió que deixava de banda una empresa catalana, una tendència que des d’alguns grups s’assegura que és recurrent en les últimes licitacions de l’AMB, algunes qüestionades per l’Autoritat Catalana de la Competència. En aquest cas, Avanza està en mans del grup mexicà Ado, que, l’agost del 2013, va aconseguir l’empresa de transport urbà aragonesa en una operació que afavoria la internacionalització de la companyia, que té la seu a Ciutat de Mèxic.

El servei de busos al Baix Llobregat sud per part d’Avanza suma afectacions des que es van iniciar les operacions, a finals del 2021. Una de les primeres decisions de la companyia va ser la supressió temporal de la línia que connecta Barcelona amb Castelldefels (E97), que un mes més tard va tornar a circular.

La promesa de l’ampliació de freqüències amb què es va posar en marxa el servei va quedar en això, en una promesa. I els usuaris es queixaven de l’estat d’una flota d’autobusos amb seients arreglats amb cinta aïllant i amb qualitat deficient. A Gavà i Viladecans, ERC va portar “el servei en retrocés” d’Avanza al ple municipal.

Les empreses catalanes han quedat descartades de les algunes de les darreres licitacions de l’AMB. A la del mexicà Avanza s’hi afegeixen, per exemple, les darreres que ha guanyat el grup gallec Monbús, que gestiona serveis destacats com el de l’Aerobús, que uneix Barcelona amb l’aeroport Josep Tarradellas. També va guanyar recentment la línia PR4 del Prat de Llobregat i la 88, que uneix aquest mateix municipi amb l’avinguda del Paral·lel de Barcelona. Monbús, mitjançant una UTE, explota diferents línies del Baix Llobregat que abans estaven en mans de la catalana Oliveras, amb base a l’Hospitalet de Llobregat.

Concessions

Les concessions de l’AMB, entre les quals les de les línies del Baix Llobregat, han estat fortament qüestionades en els darrers anys. El 2019, l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va portar els tribunals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel servei interurbà entre els municipis del Baix Llobregat per licitacions “anticompetitives”, tal com va explicar el TOT Barcelona, ​​ja que veia “massa restrictives” les condicions tant d’aquest concurs com el de dues línies de bus del barri d’Horta. Una altra de les licitacions que es va posar en qüestió va ser la de l’àrea portuària.