Les dades de les campanyes d’abonats mostren l’interès en la Liga Smartbank

Amb el començament de la nova temporada molt a la vora, els clubs de LaLiga Smartbank apuren la seva preparació davant el retorn al terreny de joc i llancen les seves campanyes d’abonats per a tornar a comptar amb el suport dels seus fans.

Alguns dels clubs de Segona ja han compartit dades de l’evolució de renovacions i noves altes que, encara que són encara provisionals, reflecteixen que la competició d’enguany està generant molta il·lusió entre els aficionats.

De fet, 15 dels 22 equips que enguany formaran part de LaLiga Smartbank han passat anteriorment per la Primera Divisió, la qual cosa també imprimeix un caràcter més competitiu a aquesta temporada i d’aquí el gran interès per aquesta categoria.

Dels equips amb els estadis més grans de la categoria i que més públic atreuen, com per exemple el Reial Saragossa, un dels històrics que tornarà a intentar l’ascens, la seva campanya d’abonats aconsegueix ja les 19.500 renovacions, i està camí de superar els 22.374 de la temporada passada.

Per part seva, els equips asturians, Real Oviedo i Real Sporting de Gijón, tenen l’objectiu aquesta temporada de poder arribar a l’anhelada xifra dels 20.000 abonats, que l’any anterior no van poder aconseguir. Els nous fitxatges i, en el cas del Sporting, la nova direcció a càrrec del grup mexicà Orlegi seran els revulsius per a renovar tant carnet com la il·lusió a la regió asturiana.

El Màlaga CF, un altre dels “grans” de Segona, segurament repeteix les dades de l’any passat, amb 12.500 abonats, i fins i tot podria superar-los, ja que les restriccions per la pandèmia no estan vigents i això permet més aforament en l’estadi del Roserar.

Entre els clubs que tornen a Segona Divisió, l’Alabès, després de la seva aclamada nova campanya d’abonats amb l’eslògan de “Alça el front”, ha aconseguit que un 90% dels abonats de la temporada anterior hagi confirmat la seva renovació. A més, compten també amb 500 noves altes, una dada molt positiva i que mostra el compromís de l’afició alavesista amb el seu equip i la fortalesa de la seva unió per a encarar la volta a LaLiga Santander.

El mateix succeeix a València, on el Llevant UD ha compartit que ja ha aconseguit la xifra de més de 10.000 socis, dades provisionals que reflecteixen l’optimisme de l’afició levantinista per recuperar el seu lloc en LaLiga Santander.

Per part seva, el Granada ha presentat fa només uns dies la seva nova campanya d’abonats per a la nova temporada en Segona Divisió amb el lema ‘El que no et mata, et fa més del Granada’. Els seus dirigents tenen les expectatives d’aconseguir xifres similars a les de la temporada passada en Primera, amb l’objectiu marcat en els 15.000 socis. A més, el Racing de Santander, que torna a Segona des de la Primera Federació, espera poder aconseguir l’objectiu d’almenys igualar els 11.055 abonats de la temporada anterior.

Ja en l’arxipèlag canari, el CD Tenerife i la UD Las Palmas tornaran a ser ferms candidats a l’ascens i el faran buscant el suport dels seus aficionats amb unes campanyes d’abonats que apel·len al sentiment i a la unitat, i amb la qual esperen enganxar de nou a un nombre similar de socis a la temporada anterior. En aquest sentit, la UD Las Palmas ha anunciat en els últims dies que més de 10.000 socis ja han renovat el seu abonament.

De la resta d’equips, destaca l’Andorra FC de Gerard Piqué, que debuta en Segona Divisió, convertint-se així en el primer club del miniestat a competir en una categoria professional del futbol espanyol, i que està a costa de presentar la seva primera campanya d’abonats en LaLiga Smartbank, una campanya que segur donarà molt a parlar. En definitiva, es presenta una Segona Divisió apassionant que donarà el seu tret de sortida el pròxim 14 d’agost fins al pròxim 28 de maig de 2023.