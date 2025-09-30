Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra aquest dilluns, la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la Fundació Espanyola del Cor (FEC), amb la col·laboració de Novartis, van celebrar a Madrid la signatura de la declaració ‘Compromesos pel cor’, un document subscrit per les comissions de Sanitat del Congrés dels Diputats i de les cambres legislatives de les comunitats autònomes.
El seu objectiu és impulsar mesures que reforcin la prevenció, la promoció, el diagnòstic i el tractament de les malalties cardiovasculars (ECV). Aquestes patologies van ser la primera causa de mort a Espanya en 2023, amb més de 115.000 defuncions, el 26,5% del total, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
La signatura també recull la necessitat de reduir les desigualtats de gènere, socioeconòmiques i altres determinants de la salut, així com de complir els compromisos internacionals en matèria de malalties cardiovasculars i malalties no transmissibles. Tot això amb un enfocament basat en la millor evidència científica, amb la participació de tots els actors implicats i situant al pacient en el centre de les polítiques de salut.
Com va subratllar el doctor Luis Rodríguez Padial, president de la SEC, “aquesta signatura representa un avanç significatiu per a posicionar a les malalties cardiovasculars, pel seu alt impacte social i econòmic, com una prioritat en l’agenda política”.
Així mateix, el doctor Andrés Íñiguez Rom, president de la FEC, va detallar que “es tracta d’un pas essencial per a reforçar el paper de la prevenció i la promoció de la salut cardiovascular en el nostre sistema sanitari. Aquest compromís polític és clau per a reduir l’impacte de les malalties cardiovasculars”.
Per part seva, la doctora Amaya Echevarría, presidenta de Novartis Espanya, va destacar que “les malalties cardiovasculars continuen sent un dels majors desafiaments de salut pública, per la qual cosa és clau treballar acompanyats de les institucions, els professionals sanitaris, les societats científiques i les associacions de pacients per a impulsar estratègies que reforcin la prevenció, millorin el diagnòstic i garanteixin tractaments innovadors i eficaços, avançant així cap a un futur amb menys morts evitables”.
La declaració ‘Compromesos pel cor’ està alineada amb l’Estratègia de Salut Cardiovascular del Sistema Nacional de Salut, aprovada en 2022 i pionera a Europa, així com amb l’anunciat Pla Europeu de Salut Cardiovascular, que s’espera per a finals d’any. A més, respon als objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de l’Agenda 2030 de Nacions Unides de reduir les morts prematures per malalties no transmissibles en un 25% per a 2025 i en un terç per a 2030.