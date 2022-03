Les cinc tecnologies més capdavanteres en urologia

Una de les patologies que afecta més del 50% dels homes més grans de 50 anys és la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP), un engrandiment benigne de la glàndula prostàtica que genera una obstrucció a la sortida d’orina de la bufeta.

La HBP té un gran impacte a la qualitat de vida del pacient. Aquest és el principal motiu de consulta urològica en homes més grans de 50 anys i s’estima que la pràctica totalitat dels homes més grans de 80 anys pateix aquesta malaltia.

No obstant això, hi ha moltes altres patologies amb una elevada incidència de què s’ocupa l’uròleg. De fet, tal com ha recordat la SEOM al seu darrer informe, Les xifres del càncer el 2022, tres dels càncers més freqüents són els de pròstata, bufeta i ronyó, diagnosticats i tractats pels uròlegs. Els homes també acudeixen a l’uròleg per tractar problemes com ara la disfunció erèctil o la incontinència urinària.

Aquestes patologies es poden beneficiar de diferents abordatges terapèutics en funció de les característiques de cada cas i de les eines tecnològiques a disposició dels professionals. Algunes de les tecnologies més avançades que es poden trobar a la consulta de l’uròleg són les cinc següents.

Sistema robòtic Da Vinci

El primer robot Da Vinci va arribar a Espanya el 2005. Des d’aleshores i després de diverses generacions, se n’ha estès l’ús fins al punt que ja són més de 70 centres a Espanya els que compten amb aquesta tecnologia als quiròfans. Amb aquest aparell es realitzen cirurgies ginecològiques, toràciques, cardiovasculars, generals, d’otorinolaringologia i urològiques.

Les cirurgies urològiques han experimentat un salt de precisió en incorporar al seu arsenal mèdic el sistema robotitzat Da Vinci, que sintetitza els avantatges de la cirurgia oberta i la laparoscòpia en una operació mínimament invasiva.

Tal com assenyala el doctor Ricardo Brime, uròleg i expert en cirurgia robòtica de ROC Clinic, “l’estructura del sistema –compost per una consola quirúrgica, carro de pacient amb els braços robòtics i torre de visió– permet al cirurgià operar amb una visió excel·lent del camp quirúrgic, ampliat i en tres dimensions”. D’aquesta manera, és possible tractar àrees anatòmiques que altrament serien difícilment accessibles amb més precisió, fet que redunda en millors resultats i sempre a través de petites incisions.

A més, aquest tipus d’intervencions impliquen menys temps quirúrgic, menys sagnat intraoperatori, una alta hospitalària més ràpida i una recuperació postoperatòria menys dolorosa. Per tot això, Da Vinci s’ha convertit en un aliat imprescindible a Urologia.

Sistema Ras Hugo

Es tracta del sistema de cirurgia robòtica de Medtronic, emprat per a intervencions de pròstata i ronyó, entre d’altres. Acabat d’arribar a Espanya, consta d’una plataforma modular i portàtil de diversos braços i està dissenyat per adaptar-se a l’espai de quiròfan, procediment i necessitats de cada pacient.

Combina així instruments de canell, visualització en 3D i una opció d’enregistrament de vídeos quirúrgics basada en el núvol, amb la qual poder registrar els procediments de forma segura i recopilar dades per a la seva anàlisi i millora de la tècnica quirúrgica.

Làser Holmium

L’enucleació prostàtica amb làser Holmium (HoLEP) és la tècnica quirúrgica mínimament invasiva més avançada que hi ha per tractar la hiperplàsia benigna de pròstata.

“Aquesta és l’única tècnica que pot comparar els resultats funcionals amb la cirurgia oberta, ja que aconsegueix eliminar tot l’adenoma prostàtic, però minimitzant les complicacions de la intervenció”, afirma el doctor Javier Romero-Otero, director del Departament d’Urologia de HM Hospitales a Madrid i director mèdic de ROC Clinic.

El tractament amb Làser de Holmium permet al pacient reincorporar-se a la seva vida habitual en pocs dies i admet el tractament d’altres patologies en la mateixa intervenció, com poden ser litiasi a la bufeta, estenosi d’uretra o tumors vesicals. Entre les seves virtuts, enfront d’altres tècniques de cirurgia làser, destaca que el teixit extirpat es pot sotmetre a una anàlisi, fet que el converteix en un aliat clau per a la detecció precoç del càncer de pròstata.

Tot i que el làser de Holmium no és nou -s’utilitza des de fa dècades i les guies de pràctica clínica de l’Associació Europea d’Urologia especifiquen que l’enucleació prostàtica amb làser Holmium serveix per a totes les mides prostàtiques i aconsegueix els millors resultats funcionals amb mínima morbiditat- , es tracta d’un tractament que necessita una gran experiència i habilitat endoscòpica per part del cirurgià, molt més que altres làsers, per això encara no està generalitzada la seva ocupació.

Per això, ROC Clinic desenvolupa el curs pràctic amb simulador de formació quirúrgica en enucleació prostàtica amb làser de Holmium, juntament amb la Fundació de Recerca HM Hospitales, destinat a uròlegs que vulguin aprendre aquesta tècnica quirúrgica amb un simulador amb fantomes prostàtics realistes. A més, en els darrers 14 anys, a ROC Clinic s’han realitzat 3.000 enucleacions amb làser de Holmium.

Aquabeam

Consisteix en un tractament per a la HBP aplicat mitjançant un dispositiu robotitzat que permet fer una planificació personalitzada per part del cirurgià del teixit prostàtic a extirpar. Posteriorment, es destrueix aquest teixit amb un raig d’aigua a molt alta pressió. Aquest procediment, que rep el nom d’aquablació, ofereix als pacients un abordatge mínimament invasiu, segur i eficaç per a la hiperplàsia benigna de pròstata.

A través d’aquest procés quirúrgic i d’un control ecogràfic i cistoscòpic continu, es pot crear un mapa quirúrgic de les zones que cal extirpar. “Després de preparar el pacient per a la intervenció, es triga entre 3 i 6 minuts a dur a terme el procediment complet de forma precisa per via transuretral, sense necessitat de fer cap incisió quirúrgica”, indica el doctor Juan Justo, subdirector de ROC Clinic.

La destrucció del teixit prostàtic es duu a terme mitjançant un jet polsat de sèrum fisiològic (aigua i clorur de sodi) a molt alta velocitat, a temperatura ambient i amb una pressió elevada que aconsegueix solucionar la HBP sense importar la mida i la forma prostàtica. Segons explica la doctora Esther Garcia Rojo, “un dels principals motius per apostar per aquesta tècnica és que té les millors taxes de preservació de la funció sexual i ejaculatòria, ja que preserva les estructures anatòmiques responsables”.

Resume

Aquest sistema va arribar a Espanya el 2019 i suposa una tècnica mínimament invasiva que utilitza l’energia tèrmica emmagatzemada al vapor d’aigua per tractar el teixit prostàtic obstructiu. Es tracta d’un procés ambulatori, que es fa a través de la uretra, molt segur i que preserva l’ejaculació.

El procés és el següent: l’alliberament de l’energia tèrmica en passar el vapor a estat líquid provoca una apoptosi o mort cel·lular selectiva de les cèl·lules prostàtiques que posteriorment es reabsorbeixen aconseguint una desobstrucció de la via urinària.

“Aquest procediment està especialment indicat en pacients amb simptomatologia lleu/moderada, candidats a tractament mèdic i amb pròstates de mida inferior a 80cc o preferiblement 60cc”, afirma el doctor Juan Justo.

Tal com apunta el director del Departament d’Urologia de HM Hospitals i director mèdic de ROC Clinic, Javier Romero-Otero, “no hi ha un tractament estàndard per a tots els pacients. Cada persona és única, igual que cada patologia, exigint un diagnòstic i abordatge terapèutic personalitzats, independentment de les tecnologies amb què compti l’uròleg”. Per això, insisteix, “la filosofia de ROC Clinic és oferir a cada pacient el millor tractament per a ell, i això només és possible si disposem del més ampli ventall de tecnologies per a la pràctica clínica”.