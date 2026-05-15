La indústria musical internacional viu una transformació històrica marcada pel lideratge creixent de grans artistes femenines que dominen simultàniament streaming, xarxes socials, gires mundials i negoci de l’entreteniment global. Figures com Taylor Swift, Karol G, Dua Lipa, Rosalía i Aitana simbolitzen l’auge d’una nova generació de superestrelles femenines amb capacitat de mobilització global i forta impacte econòmic i cultural.
El fenomen s’ha accelerat en els últims anys amb el creixement rècord de les gires internacionals i l’auge del consum musical en plataformes digitals. Taylor Swift continua liderant el mercat mundial com l’artista femenina més escoltada i seguida del planeta, mentre Karol G ha consolidat el lideratge global de la música llatina femenina omplint estadis a Amèrica i Europa.
En paral·lel, Dua Lipa manté una de les marques pop més sòlides de la indústria internacional gràcies a la seva enorme capacitat comercial i posicionament global, mentre Rosalía ha transformat la percepció internacional de la música espanyola després de convertir-se en un de les majors icones creatives europeus del pop contemporani.
La irrupció recent correspon a Aitana. L’artista espanyola supera ja les 450.000 entrades venudes per a la seva ‘Habitació Blava World Tour’, amb múltiples concerts esgotats en qüestió d’hores i xifres que ja rivalitzen amb algunes de les principals gires femenines internacionals del moment.
La indústria considera que aquest lideratge femení està redefinint completament el negoci global de l’entreteniment. Les grans artistes ja no sols competeixen en música, sinó també en influència digital, moda, marques, viralitat i capacitat per a construir comunitats globals de seguidors altament actives.
L’auge simultani de Rosalía i Aitana confirma a més el creixent pes d’Espanya dins del nou mapa internacional del pop i la capacitat del mercat espanyol per a exportar artistes femenines competitives en la primera línia de la indústria mundial.