Les cinc claus de les noves experiències d’usuari i interfícies

La publicitat i el màrqueting avancen cap a un futur que es preveu molt diferent de l’actual, per la qual cosa diferenciar-se i treballar per a aconseguir una experiència d’usuari digital satisfactòria és essencial si les companyies volen aconseguir l’èxit en les seves plataformes digitals, ja sigui un e-commerce, una plataforma de monitoratge o una pàgina web informativa.

Al llarg d’aquest progrés sorgiran noves innovacions que revolucionaran la forma en la qual les persones es comuniquen i interactuen amb la tecnologia i els entorns digitals.

En aquest sentit, els desenvolupadors web han de proporcionar als usuaris tecnologies més intel·ligents, amigables i connectades entre si que facilitin la vida a les persones.

Minsait Xtudio, la unitat d’Innovació i Disseny d’Experiències de Minsait, revisa les 5 claus d’aquestes noves experiències d’usuari i interfícies.

INTUÏCIÓ I ADAPTACIÓ

Proveir al client d’una interfície senzilla i intuïtiva, amb una interacció optimitzada i estandarditzada, que estigui alineada amb els patrons del seu comportament.

Per a això, és imprescindible dissenyar el producte a través de la recerca, les dades i la validació contínua dels usuaris, a més de tenir un profund coneixement de les emocions i necessitats de totes les parts implicades, des del negoci, la tecnologia fins al client final.

PERSONALITZAR ÉS CONNECTAR

Per a oferir a l’usuari una proposta de valor de qualitat, hem de disposar d’informació i operatives personalitzades per a cada client segons les seves preferències i històric d’ús de la plataforma. Després, recollir i analitzar el seu feedback per a aplicar millores en l’experiència.

Es tracta així d’oferir a l’usuari experiències diferenciades i memorables que connectin directament amb l’empresa.

CENTRAL EL FOCUS EN L’USUARI

L’usuari és el més important per a encertar en el que oferir-li. Per tant, dissenyar un espai adaptat a les seves necessitats, amb fluxos centralitzats i personalitzats optimitza els fluxos de gestió d’informació, la qual cosa comporta beneficis directes per a la companyia i l’usuari.

PROACTIVITAT

A més, anticipar la informació al client a través d’alertes i notificacions optimitza les activitats d’autogestió i perfecciona els objectius de millora de l’experiència de client. La idea és oferir a l’usuari just el que necessita quan ho necessita.

A més, diferenciar clarament els continguts informatius dels funcionals, permetre la consulta de manera àgil i les operacions dins d’un entorn fiable i segur.

MESURAR

Per a mantenir i poder millorar l’experiència de l’usuari, també és imprescindible definir uns kpis de negoci que permetin quantificar i monetitzar els impactes en el negoci. L’optimització dels fluxos amb objectius de conversió, el testing A/B i multivariant són la clau.

Totes aquestes premisses passen per companyies com Minsait Xtudio, que faciliten l’accés de les empreses a entorns de recerca, pensament i ideació disruptiva, resolent els desafiaments de la innovació des d’una mirada humanista, creativa i disruptiva.

El seu equip especialitzat en disseny de noves interfícies digitals, continguts transmèdia, realitat virtual i experiències immersives evoluciona les capacitats de disseny i innovació centrats en el client final, la qual cosa porta directament a dissenyar experiències d’usuari diferencials i memorables.