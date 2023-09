Les cases prop de vinyes van atreure més d’un milió d’hostes a Airbnb a tot Espanya

Amb la temporada de la verema recentment inaugurada en tot el país, Airbnb revela noves dades que reflecteixen l’auge de l’enoturisme a Espanya. Segons dades internes de la plataforma, més d’un milió d’hostes s’han quedat en allotjaments disponibles a la Categoria Vinyes a Airbnb Espanya des que es va crear l’any passat. Així mateix, l’amfitrió típic en aquesta categoria a Espanya va ingressar una mitjana de més de 5.300 euros.

Aquestes són les deu comunitats autònomes a Espanya els amfitrions típics de les quals van obtenir majors ingressos anuals en la Categoria Vinyes: Catalunya, més de 6.500 euros; Illes Canàries, més de 6.400€; La Rioja, gairebé 5.800€; País Basc, gairebé 5.000€; Comunitat Valenciana, més de 4.800€; Andalusia, gairebé 4.300€; Galícia, més de 3.000€; Navarra, més de 2.600€; Castella i La Manxa, gairebé 2.500€ i Aragó, més de 2.200€.

Des que Airbnb va presentar la Categoria Vinyes el maig del 2022, el nombre d’allotjaments disponibles en aquesta categoria a Espanya s’ha incrementat un 15%, fins a superar els 22.000 espais. Aquests retirs vitivinícoles poden ser accessibles per a totes les butxaques: la tarifa mitjana diària per a quedar-se en un allotjament pròxim a vinyes ronda els 150 euros la nit i, tenint en compte que la grandària mitjana per estada és de grups de quatre viatgers, el preu d’una escapada en aquesta categoria pot arribar a ser de 38 euros per persona.

Les dades en Airbnb també mostren que les famílies i els grups grans són els que més aprofiten aquestes escapades inspirades en el món del vi, perquè representen el 50% de les reserves. Al seu torn, la majoria dels hostes espanyols (70%) que decideixen viure i gaudir de l’escena vinícola local a través de la Categoria Vinyes tenen entre 30 i 59 anys.

Estades a preu promocional

Justo a temps per a l’època de verema, alguns amfitrions en Airbnb donaran als hostes l'”oportunitat de submergir-se en tres estades excepcionals a la Categoria Vinyes”. Tres amfitrions de Galícia, el País Basc i Catalunya oferiran un nombre limitat d’estades a un preu promocional durant i immediatament després de la temporada de verema: els hostes podran dormir entre vinyes, degustar una copa de vi i passejar per algunes de les zones on es conra el millor raïm del país.

La plataforma assenyala que, a més de passar la nit en un d’aquests allotjaments i conèixer als seus amfitrions, els qui reservin aquestes estades vitivinícoles, podran gaudir d’una experiència “única” en un celler de la zona on es quedin: Abadia dona Cova en la Ribeira Sacra, Mas Palou al Penedès i els Cellers Primícia a La Rioja Alabesa.

“Els cellers són una part essencial del llegat cultural d’Espanya i, igual que els amfitrions en Airbnb, obren les portes al cor d’un destí, proporcionant coneixements i anècdotes que van més enllà. Per això, estem encantats de col·laborar tant amb els amfitrions com amb els cellers per a oferir aquestes exquisides experiències en alguns dels paradisos vinícoles del país”, va assegurar Monica Casañas, Directora d’Airbnb Màrqueting Services SL.