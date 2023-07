Les Balears, un destí de luxe per a l’estiu del 2023

Cada any, les illes Balears es converteixen en la destinació per excel·lència per als qui busquen gaudir d’unes vacances de somni. Des de desconnectar de la rutina i submergir-se en la naturalesa fins a descobrir racons desconeguts i fins i tot algunes de les festes més famoses del planeta, les illes Balears ofereixen plans per a tots els gustos.

Gràcies a la seva posició com a destí per excel·lència al Mediterrani, l’arxipèlag acull alguns dels allotjaments més exclusius d’Espanya, amb destacades obertures aquest 2023.

Vestige son vell

Coincidint amb l’inici de l’estiu, Vestige va inaugurar al juny el seu primer hotel a Espanya, Vestige Son Vell. Situat a Menorca, a tan sols 20 minutos de Ciutadella i amb fàcil accés al Camí de Cavalls, aquest allotjament compta amb 34 habitacions i suites, moltes d’elles amb jardí privat, així com dues piscines, cinema d’estiu i espais gastronòmics amb una cuidada proposta creada pel xef menorquí Joan Begur.

Són Vell se situa en una casa pairal original del segle XVIII, que conviu amb una sèrie d’edificis tradicionals de cultiu situats al llarg de tota la finca, tot això en una finca de 180 hectàrees amb cuidats jardins, cítrics, olivars i un hort ecològic. Aquesta imponent propietat ha estat restaurada seguint un delicat i acurat procés de restauració, i mantenint sempre un profund respecte a la seva essència.

Gran Hotel Son Net

Després d’una consolidada i prestigiosa trajectòria amb el seu hotel a Andalusia, Finca Cortesín ha inaugurat a Menorca el Gran Hotel Son Net. En plena serra de Tramuntana, aquest allotjament compta amb 31 habitacions, set d’elles suites, i unes instal·lacions amb tres piscines, dos restaurants, bars, spa i uns amplis jardins de 57.000 metres quadrats.

Són Net es localitza en un antic palau del segle XVII a tan sols mitjana amb cotxe de Palma i compta amb una decoració inspirada en la història de l’illa. El reconegut interiorista Lorenzo Castillo ha estat el responsable tant la restauració de les habitacions i com de les zones interiors.

Son Bunyola

Son Bunyola, una de les obertures més esperades d’enguany, arriba de la mà de la cadena Virgin Limited Edition, propietat del reconegut empresari i aventurer Richard Brandson. Localitzat en el cor de la Serra de Tramuntana, Son Bunyola compta amb 26 habitacions i suites, i tres viles privades que poden reservar-se en exclusiva. Compta amb dos restaurants, piscina, sales de tractaments de spa i una finca d’amb senderes per a desconnectar del dia a dia

Són Bunyola ofereix també una oferta gastronòmica molt destacada amb un restaurant a la carta, un altre de tapes i diverses terrasses, en els quals se serveixen les propostes del xef executiu Samuel G. Galdón.

The Lodge Mallorca

També situat en la imponent Sierra de Tramuntana, declarada en 2011 Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, Únic Hotels va obrir al maig les portes de The Lodge Mallorca, un allotjament de tan sols 24 habitacions.

Amb més de 157 hectàrees de reserva natural privada i 20 quilòmetres de senderes, l’allotjament ofereix excursions dins de la mateixa finca, així com sessions de ioga gratuït a l’alba i diferents serveis wellness. The Lodge compta també amb una piscina infinita i una proposta gastronòmica desenvolupada amb l’assessoria del xef Ramón Freixa.